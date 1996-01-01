Миллионы, чтобы трудоустроить

В Приморье продолжается реализация программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда. До конца года по этой программе планируется трудоустроить 5 300 человек. Бюджет программы на 2010 год - 147 млн руб.

Как сообщила пресс-секретарь краевой службы занятости населения Альбина КОЛОСОВА, с начала 2010 г. по программе дополнительных мер на постоянные и временные работы было трудоустроено 3 200 безработных граждан, 1 742 из них - на общественные и временные работы. 588 человек открыли свое дело, создав при этом 253 новых рабочих места.

Опережающее обучение с начала этого года уже прошли 206 человек, 185 были направлены на стажировку, 190 человек получили адресную поддержку на переезд к новому рабочему месту. Подростков в возрасте от 14 до 18 лет за этот период было трудоустроено 13 307 (по плану до конца года - 17 500). Всего на эти цели уже затрачено 61 млн руб.