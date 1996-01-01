Оптимистичный рынок труда Дальнего Востока

Во Владивостоке количество вакансий, зарегистрированных в службе занятости населения, превышает количество безработных граждан. Этот факт особенно порадовал заместителя председателя правительства РФ Александра ЖУКОВА в ходе его визита в Приморье. Поэтому совещание, прошедшее под его руководством и посвященное мониторингу рынка труда в Дальневосточном федеральном округе, получилось довольно оптимистичным.

Кризис закончился

«Количество предложений рабочих мест даже превышает количество безработных, - с этого начал совещание вице-премьер. - Другое дело, что не все местные предприятия могут найти себе работников на те специальности, которые им требуются. Не хватает инженеров и рабочих. Но в целом ситуация на рынке труда сейчас достаточно спокойная».

Довольно стабильная ситуация и в целом по Дальневосточному округу. «Количество вакансий, заявленных в службы занятости Дальневосточного федерального округа, возросло с начала года на 10,1 тысяч единиц. В связи с этим снизился коэффициент напряженности на рынке труда, и теперь в ДФО он ниже, чем в целом по России», - сказал Александр Жуков. - А вот уровень безработицы в среднем по округу пока превышает общероссийские показатели (8,1% против 6,8%). Наиболее высокий уровень - в Хабаровском крае - 10,8%, в Еврейской автономной области - 10,5%, в Сахалинской области - 9,15%. Наименьший - в Магаданской области - 4,2% и на Чукотке - 1,2%. С февраля идет тенденция снижения численности официально зарегистрированных безработных - по всей России снижение составило более полумиллиона человек. Это снижение происходит в абсолютном большинстве регионов РФ.

В Дальневосточном федеральном округе этот показатель снизился за 6 месяцев с 3,2% до 2,7%. Общая численность безработных в ДФО составляет 90 тыс. человек. И этот показатель продолжает снижаться. Это говорит о том, что определенное оживление в экономике наблюдается».

«Дополнительные меры» трансформируются

Немаловажную роль в улучшении ситуации на рынке труда и округа, и России в целом, по мнению Александра Жукова, оказали программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда. В 2010 г. на них из федерального бюджета было перечислено 40 млрд руб. В Приморском крае вице-премьера особенно впечатлила региональная программа помощи тем людям, которые хотят создать малый и средний бизнес.

По словам Александра Жукова, часть антикризисных программ, направленных на стабилизацию ситуации на рынке труда, после 2010 г. будет завершена. Хотя особенно эффективные программы будут финансироваться и в дальнейшем.

«Большая часть антикризисных программ, которые мы реализовывали в 2009-2010 гг., в 2011 г. будет прекращена. Например, завершим и не будем финансировать временные и общественные работы. Хотя программы, касающиеся занятости населения, и дополнительные региональные программы мы решили сохранить - на них в 2011 г. будет выделено 27 млрд руб. В первую очередь, это программы самозанятости, помощи развитию малого и среднего бизнеса. В дальнейшем эти программы будут работать уже не как антикризисные, а просто как программы, помогающие создать собственное дело и найти работу», - отметил вице-премьер.

По его словам, новое развитие получат подпрограммы, связанные с помощью выпускникам высших и средних учебных заведений, а также применение таких программ, как наставничество на производстве.

«Мы побывали на предприятии «Соллерс - Дальний Восток» во Владивостоке. Там очень хорошо работают обучающие программы. Выпускники учебных заведений заранее приходят, знакомятся с производством. Очевидно, что после этого им намного легче устроиться на работы. Они уже готовы к этому. Я думаю, что такие программы также будут сохранены», - сказал Александр Жуков.

В то же время вице-премьер отметил, что программа помощи в трудоустройстве инвалидов, которая началась в этом году, работает еще не очень хорошо.

«Но, я думаю, мы ее обязательно будем продолжать. Еще одна новая программа - трудоустройство матерей, которые сидели с детьми дома и утратили какие-то рабочие навыки. Будем оказывать им помощь в переобучении и получении новой профессии».

Про моногорода забыли

Оптимистичный характер носило и выступление заместителя министра здравоохранения и социального развития РФ Максима ТОПИЛИНА.

«Ситуация на регистрируемом рынке труда в последние месяцы улучшается, и это дает нам основания надеяться, что ситуация в этой сфере стабилизируется в связи с тем, что происходит положительная динамика во многих отраслях экономики. Мы практически вышли на тот уровень безработицы, который был до кризиса. Важным показателем, на наш взгляд, является сокращение по сравнению с прошлым годом количества людей, занятых на предприятиях неполный рабочий день - на Дальнем Востоке этот показатель уменьшился в 2 раза», - сказал чиновник.

Однако непонятным для замминистра остался тот факт, что Приморский и Хабаровский края не подали заявки на дополнительную субсидию поддержки населения моногородов, при том, что в Приморье таких городов 4 (Дальнегорск, Арсеньев, Светлогорье и Лучегорск). Замминистра предложил руководству края еще раз этот вопрос рассмотреть и подать заявки на субсидии. Тем более, что на Дальнем Востоке есть примеры успешной реализации подобных программ. Например, в Амурской области реализация этой программы признана одной из самых успешных в России.

На саммит - без квот

Озвучил Максим Топилин и общую ситуацию с иностранной рабочей силой. «Если в центральной части России в экономике занято меньше 2% иностранцев, то в ДФО - 4,1%, а на Сахалине - 9,5%. Понятно, что это особенности округа, - сказал он. - Сейчас вышел закон, который исключает высококвалифицированных работников с заработной платой свыше 2 млн в год из разряда квотируемых. И это новшество особенно актуально для Дальнего Востока. Кроме этого, мы приняли предложение Приморского края по поводу освобождения от квот всех работ, которые связаны с саммитом АТЭС. Мы прекрасно понимаем, что время ограничено, а процедура квотирования достаточно громоздкая».

Тему иностранной рабочей силы продолжил и губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН. Он сообщил, что сегодня на объектах саммита АТЭС работает 17 100 человек, из них половина - это жители Приморья. Иностранных граждан на 1 августа на стройках саммита трудится 4 140 человек. «Буквально месяц назад эта цифра составляла 1 000 человек, но сейчас приступили к отделочным работам, а такого количества квалифицированных кадров у нас нет», - сказал губернатор.

По заверению Сергея Дарькина, отмена квотирования иностранной рабочей силы для строек саммита никак не скажется на уровне безработицы местного населения. По его словам, иностранцы будут работать только в тех нишах, в которых нет возможности найти российских специалистов.

А вот первый заместитель директора ФМС России Михаил ТЮРКИН оказался не слишком доволен ситуацией с иностранными гражданами в округе. По его мнению, в округе сложилась особая ситуация с трудовой миграцией. «Здесь, в отличие от остальной России, преобладают граждане, прибывшие в визовом порядке. Они составляют более 51%. Это в основном граждане КНР, а это - особая категория, и в последние годы мы на нее обращаем особое внимание. За полгода у нас получило разрешений на работу 26 000 граждан Китая. При этом по программе добровольного переселения в регион въехало всего 397 переселенцев (157 из них - в Приморский край, 147 - в Хабаровский, 80 - в Амурскую область, 12 - на Камчатку). «Прием соотечественников в таком количестве не может оказывать сколько-нибудь серьезного влияния на демографическую ситуацию и рынок труда», - считает Михаил Тюркин.

Всего же, по информации ФМС России, за первое полугодие на территорию ДФО въехало более 260 тысяч иностранных граждан, 152 000 из них - в Приморский край. На миграционный учет поставлено свыше 240 000 человек. Здесь также на первом месте Приморский край - 107 тыс. человек. Квота на выдачу разрешений на работу выбрана в регионе на 53,6%, в Приморье - на 71%.

Заместитель министра образования и науки Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, затронул на совещании еще одну немаловажную тему - трудоустройство молодых специалистов. «Риск нетрудоустройства выпускников ссузов и вузов сейчас сократился, в том числе и в Дальневосточном округе. Хотя особое беспокойство по-прежнему вызывают выпускники экономических, юридических, гуманитарных специальностей. В 3 раза за последние годы мы сократили количество бюджетных мест на экономические специальности, но конкурс на них по-прежнему высок. Абитуриенты выбирают именно эти направления, а вузы, пользуясь своим правом принимать абитуриентов на внебюджет, продолжают выпускать армию невостребованных на рынке труда специалистов», - сказал он.