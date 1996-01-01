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Владивосток Авиа терпит убытки

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Финансовое состояние ОАО «Владивосток Авиа» ухудшается. По итогам первого полугодия 2010 г. авиакомпания получила чистый убыток в размере 729,097 млн руб., тогда как годом ранее было получено 16,365 млн руб. чистой прибыли.

«Причины сложного финансового состояния связаны с переделом рынка авиационных перевозок и не зависели от авиакомпании. В результате резко упали тарифы и доходы. Так, средний пассажирский тариф по итогам 6 мес. 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ниже на 27%. При этом возросли расходы авиакомпании, связанные с увеличением количества перевезенных пассажиров и парка воздушных судов (в мае текущего года парк авиакомпании пополнился 6-м самолетом А-320 и 3-м самолетом А-330)», - говорится в отчете авиакомпании.

Рост тарифов наметился только с апреля, однако полученная выручка не покрывает убытки, понесенные авиакомпанией в результате резкого обвала цен на авиационные перевозки. При этом в июне наблюдается положительная динамика финансовых показателей, а под влиянием «высокого» сезона прибыль продолжит расти.

Авиакомпания констатирует, что несмотря на значительное снижение стоимости авиа ГСМ (на 24,82% по сравнению с 2008 г.), доля данной статьи затрат в общей структуре по-прежнему высока (по итогам первого полугодия 2010 г. доля затрат на авиа ГСМ у «Владивосток Авиа» составила 26,73%). При этом во многих аэропортах в несколько раз увеличились ставки сборов на топливообеспечение, а также возросли затраты на наземное обслуживание. Все это в совокупности существенно увеличивает расходы авиаперевозчиков.

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