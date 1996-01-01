Суперверфи обрастают акциями

На прошлой неделе Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала допэмиссию обыкновенных акций ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» (ДВЗ «Звезда») объемом 374,5 млн руб. Привлеченные средства будут направлены на реализацию проекта с корейской Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (S&ME).

Количество акций допвыпуска составляет 3 млн 475 тыс. штук номиналом 100 руб. каждая. Допэмиссия была размещена по закрытой подписке. Уставный капитал завода до допэмиссии составлял 2 млрд 958 млн 129 тыс. руб., после размещения он увеличился на 12,7%.

Напомним, ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК), в которую входит завод, предполагает построить с Daewoo на базе завода «Звезда» верфь для строительства крупнотоннажных судов (танкеров и газовозов дедвейтом до 200-250 тыс. тонн) и буровых платформ, а также плавучих заводов по производству сжиженного природного газа. 15 мая стороны заключили контракт по проектировке новой верфи.

Корейская сторона будет владеть 19,5% уставного капитала СП, российская - 80,5%. Стороны оплатят свои доли деньгами. На первом этапе инвестиции составят около $400 млн. Это позволить в течение 36 месяцев создать производство мощностью 200 тыс. тонн металлообработки в год. В дальнейшем, на втором этапе проекта, к 2016 г. мощности могут быть увеличены вдвое. При этом Daewoo S&ME будет иметь опцион на увеличение доли до 40% в ходе пошаговой реализации проекта.

Тем временем Региональное отделение ФСФР в ДФО зарегистрировало выпуск обыкновенных акций ОАО «ВОСТОК-РАФФЛС», зарегистрированного во Владивостоке. Всего размещено 10 млн обыкновенных акций номиналом 30 руб. 75% в «ВОСТОК-РАФФЛС» принадлежит ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» («дочка» ОСК), 25% - зарегистрированной в Сингапуре Yantai Raffles Shipyard LTD. Согласно уставу, компания также вправе дополнительно выпустить еще 90 млн акций. «ВОСТОК-РАФФЛС» - совместное российско-сингапурское предприятие по строительству полупогружных буровых платформ в бухте Чажма у поселка Дунай на базе 30-го СРЗ. В настоящее время проект находится в стадии проектирования и юридического оформления. Гендиректором «ВОСТОК-РАФФЛС», по сведениям «ЗР», назначен москвич Андрей СИНОГЕЙКИН. В совет директоров входят три представителя российской стороны и два - сингапурской.

Отметим, что строительство верфи в бухте Чажма (общая стоимость проекта оценивается в $1 млрд) отложено на неопределенный срок из-за того, что площадка под строительство не передана ОСК Минобороны. Об этом заявил президент ОСК Роман ТРОЦЕНКО в ходе встречи с премьер-министром Владимиром ПУТИНЫМ, состоявшейся в начале мая.