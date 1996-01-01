Лесной рейд из Москвы ударил по белому бизнесу

6 августа работники чугуевского «Терминала-2» ЗАО «АСО-1» и ООО «Авангард» запомнят надолго. В 10 часов утра территорию лесного терминала, где складируют и грузят в вагоны древесину, оккупировала группа собровцев в масках и камуфляже, как потом выяснилось, - московские. Весь лес чохом - в штабелях и в вагонах - арестовали. Прибывающие на площадку лесовозы пополнили улов бригады УБЭП. При обыске изъяты финансовые документы, оргтехника...

Оба предприятия в Чугуевке занимаются перевалкой грузов, в том числе - древесины. Она-то и стала предметом рейда московского УБЭП. И тут бы обрадоваться: наконец-то МВД решило навести порядок в лесном хозяйстве Приморья и устрашающе выступило против лесных браконьеров и контрабанды леса в Китай! Если бы не три «но». Под топор УБЭП попал вполне цивилизованный бизнес. На арестованную древесину имелись все разрешительные документы. И арестованный лес тут же был передан на хранение весьма странной фирме «Аркуда», зарегистрированной по адресу: с.Покровка, ул.Пионерская, 22. Но обо всем по порядку.

Лесной рейд

«К нам на нижний склад подъехала группа людей в гражданском и забежали 6 человек в масках с автоматами в руках, с нашивками СОБРа, - рассказывает очевидец событий, директор чугуевского «Терминала-2» ЗАО «АСО-1» Роман ДЕМЕНЕВ. - Людям велели собраться в беседке на улице, отключить сотовые телефоны. В этот момент на производственной территории находилось 25 наших сотрудников, среди них немало женщин. Кто возглавлял группу захвата, не знаю. Показали удостоверение, но я не успел его даже разглядеть. Сказали, что группа направлена сюда по распоряжению департамента экономической безопасности МВД РФ. Предъявили постановление об аресте леса, где говорилось об уголовном деле в отношении неких фирм, якобы переправлявших контрабандный лес в КНР. Но там были указаны компании, которых давно нет. С нами работают другие компании. И все документы у этих лесозаготовительных компаний были в порядке. Копию постановления об аресте леса мне снять не разрешили. Произвели обыск в нашем офисе, изъяли оргтехнику, электронные носители информации, финансовые и складские документы, в том числе на весь арестованный лес. Выдали протокол об изъятии документов. Больше у меня на руках ничего нет».

Досье «Терминал-2» в с.Чугуевка является филиалом ЗАО «АСО-1» для перевалки грузов для северных территорий и погрузки на большую землю со ст.Новочугуевка. Предприятие обслуживает такие «киты» экономики северов, как «Бор», «Дальполиметалл», «Дальлеспром». На нем работают 50 человек. Предприятие является одним из главных налогоплательщиков на территории Чугуевского района.

Больше всего пострадали от действий силовиков два лес-промхоза. 60% арестованной на «Терминале-2» древесины - это продукция «Чугуевского ЛПХ», аресту подверглась также небольшая партия круглого леса ООО «Кавалеровский ЛПХ».

По словам другого очевидца событий - заместителя исполнительного директора «Чугуевского ЛПХ» Бориса КИЯШКО, люди, которые вели допросы, далеки от лесных проблем. «У нас были в порядке документы на весь хранящийся на площадке лес, но их не спрашивали, а просто сразу забрали, как и часть компьютеров, и выдали протокол с описью забранных документов».

Лес замеряли на глазок, шагами «померили» объем штабелей. Силовики умудрились арестовать даже тот лес в вагонах, что уже прошел таможенный досмотр и был задекларирован. А это уже нарушение закона, задержать такой груз вправе только таможня, объяснил им директор «Терминала», и этот лес «отпустили». «Я пояснил следователю - даме в сланцах, майке и шортах, что сегодня работники «Чугуевского ЛПХ» оформляют документы в арсеньевском таможенном посту на очередную партию леса». На это был ответ: все, что на площадке, - арестовано.

Весь арестованный лес тут же был передан на ответственное хранение прибывшему вместе с СОБРовцами представителю ООО «Аркуда». Оно наняло какое-то охранное агентство охранять древесину.

УБЭП идет - щепки летят

Когда через 6 дней корр. «ЗР» побывал на складе «Терминала-2», предприятие простаивало, часть работников отправлены в неоплачиваемые отпуска, мощности загружены на 10%. Арестованный лес не вывезли благодаря предпринятым экстренным мерам.

После случившегося руководители ЗАО «АСО-1» обратились с жалобой на действия силовиков в чугуевскую прокуратуру. В свою очередь, руководство хабаровского ОАО «Дальлеспрома», в холдинг которого входит ООО «Чугуевский ЛПХ», обратилось в чугуевскую и краевую прокуратуру, краевое УВД и арбитраж. Удалось пока немного. Арбитраж решил, что до рассмотрения дела (до 2 сентября) арестованный лес «Чугуевского ЛПХ» должен находиться на территории чугуевского «Терминала», его нельзя вывозить...

Между тем лесорубы считают убытки. По словам исполнительного директора ООО «Чугуевский ЛПХ» Валерия НОВИКОВА, арестованные 3 тыс. куб. м леса были подготовлены для продажи по контрактам. Его стоимость - около $400 тыс. Но «свежий» деловой лес, по его словам, - скоропортящийся продукт: если древесина 1-2 сорта полежит под открытым небом месяц, она теряет сортность и превратится в древесину 3 сорта (баланс) и дрова - ее цена упадет в 4 раза. После 6 августа «Чугуевский ЛПХ» вынужден в два раза снизить отгрузки из-за отсутствия площадки для сортировки леса. Срывается план поставок. Подходят заказанные под древесину вагоны, а график отгрузки сорван. У людей падает зарплата, растет недовольство.

По словам Валерия Новикова, леспромхозу нанесен не только материальный, но огромный моральный ущерб. «Чугуевский леспромхоз» - одно из градообразующих предприятий района, крупнейший лесозаготовитель, работающий «по-белому», один из крупных налогоплательщиков района. Пострадала деловая репутация предприятия, уже пошли разговоры, что перекрыли некий незаконный путь сбыта древесины, что леспромхоз попал в список «черных лесорубов»... Несет убытки и фактически простаивающий после 6 августа чугуевский «Терминал-2» ЗАО «АСО-1».

Облава не на браконьеров

Как выяснилось, «Терминал-2» оказался не единственной жертвой облавы. По сходному сценарию разворачивались события 6 августа и на другой чугуевской площадке - складах ООО «Авангард». Здесь также был арестован весь лес. Однако директор ООО «Авангард» Михаил СОЛОВЧУК от комментариев «ЗР» по поводу событий 6 августа отказался, сообщив лишь, что с 14 августа его площадка приступит к работе в плановом режиме. То ли владельцам древесины удалось договориться с силовиками, то ли у тех не хватило силенок «переработать» еще один объем древесины. А в том, что арестованный лес готовился к экстренной продаже, ни у кого сомнений нет. Если в Чугуевке через арбитражный суд удалось добиться обеспечения иска - не вывозить древесину, то в иных местах...

3 августа аналогичный рейд прошел в ООО «Дальнереченсклес» (оно, как и «Чугуевский ЛПХ», входит в хабаровский холдинг «Дальлеспром»). Туда прибыла группа сотрудников милиции во главе со старшим следователем по ОВД СК при МВД РФ майором Е. ГЕРУСОМ в сопровождении СОБРа и сотрудников УВД Приморья. Предъявив постановление об обыске, изъяли бухгалтерские документы, электронные носители, а также арестовали круглый лес в объеме 3,6 тыс. кубов, из которого 1,4 тыс. куб. м было уже передано покупателю. Заодно задержали руководителей китайской компании, которая занималась лесопилением на территории предприятия. 5 августа под конвоем СОБРа начали вывозить арестованный лес. Куда? «На место хранения». Все той фирме ООО «Аркуда».

Говорят, московский десант прихватил еще и круглый лес казенного предприятия «Приморское лесохозяйственное объединение». Пришлось вице-губернатору объяснять, в чьем ведении находится данная деловая древесина. Арест сняли...

Как удалось выяснить «ЗР», в начале августа в Хабаровск прибыла группа порядка 100 человек в составе следователей СК при МВД, оперативных работников 6-го ОРБ Департамента экономической преступности МВД во главе с начальником ОРБ и СОБР «для реализации мероприятий» в рамках уголовного дела № 280027. По материалам дела с территории Хабаровского и Приморского краев в период с 2006 по 2010 г. ряд фирм отправил в КНР контрабандным путем круглого леса на сумму 977 млн руб. Вот и решили разом найти лес, вывезенный контрабандой в Китай ни много ни мало за 5 лет.

Конечно, искать таежные деляны черных лесорубов и лесные схроны контрабандистов «десантники» не стали. Хотя предложение - сделать посты на лесных таежных дорогах - им поступало. Некогда - ответили. Несколько групп следователей работали одновременно в нескольких районах, в Приморье - на 4-х самых крупных площадках. Арестовывали, повторим, весь складированный и привозимый с делян лес, изымая документы. А там доказывайте в суде, что вы белые... Может, государство потом компенсирует вам ущерб. По стоимости дров. Говорят, в протоколах изъятия деловая древесина значилась как несортовая (дрова). Впрочем, если верить лесозаготовителям, таковой она и станет, пока будут идти судебные разборки. По мнению наших консультантов из числа юристов, основная цель московского десанта - «хлопнуть дверьми» перед реорганизацией подразделений БЭП МВД и уйти не с пустыми руками. Если учесть, что в ходе следственных мероприятий выезд на деляны не осуществлялся, т.е. привязку к браконьерской рубке следователи делать и не собирались, версия звучит правдоподобно. Сбыть по дешевке арестованный лес - практика отработанная. Уж не тому ли самому ООО «Аркуда»?

«ЗР» заитересовался партнером следователей не случайно. По уставу единственным единственным участником общества является гр-н Антон БАХАРЕВ, проживающий в селе Покровка приграничного Октябрьского района. А в руки «ЗР» попала копия доверенности, выданная на имя гражданина КНР У. Айчжу 1973 г.р., вести дела от имени «Аркуды» «в госорганах, коммерческих и общественных организациях и учреждениях, в том числе заключать сделки и получать товарно-материальные ценности». Задам крамольный вопрос: а предназначался ли арестованный лес на продажу в Китай, а маржа...?

Ну, это уж домыслы. От недоверия к правоохранителям, которое после операции на чугуевских складах не только у работников леспромхозов и терминалов, но и всех жителей села Чугуевки лишь усилилось.

Кстати, на прошлой неделе «Первый канал» ТВ повторил телепередачу «Темный лес», где глава нашего лесного ведомства откровенничает о судьбе приморских кедровников. Видимо, телеканал решил повторить фильм, убедившись, что ничего не меняется. После рейда москвичей кое-что изменится. Цивилизованные лесопромышленники окончательно поймут: легально работать невыгодно.