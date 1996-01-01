Приморскому бизнесу гарантировали конфиденциальность

"Полученная в ходе переписи малого и среднего бизнеса информация будет использоваться исключительно в обобщенном виде - без указания контактов и результатов деятельности конкретного юридического лица или предпринимателя. Приморскстат гарантирует конфиденциальность полученных сведений и несет за это полную ответственность, - заверил представителей приморского бизнеса руководитель Приморскстата Виктор ШАПОВАЛОВ на заседании Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в г. Владивостоке.

Как известно, во II квартале 2011 года будет проведено сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства - по итогам 2010 года. В частности, в Приморье будет переписано более 23 тыс. малых и средних предприятий, являющихся юридическими лицами, около 54 тыс. индивидуальных предпринимателей и 31 крестьянско-фермерское хозяйство. При этом сами предприниматели испытывают определенные опасения по этому поводу. Их беспокоит многое: от перечня вопросов, на которые предстоит отвечать - до возможной утечки предоставленной информации.

"Думаю, сегодня не надо никому объяснять, что успехи экономики во многом зависят от эффективности развития сектора малого и среднего бизнеса, в котором вы работаете, - обратился к участникам заседания Виктор Шаповалов. – Но для того чтобы двигаться вперед, нужно объективно оценить существующее состояние дел. Это как раз и позволит сделать перепись: получить подробную информацию, в том числе детально по видам экономической деятельности и муниципальным образованиям, оценить потенциал малого и среднего бизнеса, а также разработать программы его поддержки и субсидирования. Подобное обследование станет нормой и будет проводиться раз в пять лет".