Перепись населения изменит ситуацию на рынке труда

"Только перепись населения позволит получить объективную и полную картину о состоянии рынка труда и кадровых ресурсах Приморья", - уверен заместитель руководителя Росстата Константин ЛАЙКАМ, посетивший Владивосток в составе правительственной комиссии под руководством вице-премьера РФ Александра ЖУКОВА для участия в выездном заседании, на котором анализировалась ситуация на рынке труда.

"Правительство принимает серьезные меры для ее улучшения, выделяет значительные средства на разработку программ содействия занятости населения, а Росстат и его территориальные органы регулярно предоставляют для этого свежую и оперативную информацию о состоянии рынка труда и экономической активности населения – на это работает целая система статистики труда, - говорит Констатин Эмильевич. – Тем не менее, некоторые данные можно получить только с помощью сплошного обследования – переписи. Изменение численности и половозрастного состава населения, его профессионального и образовательного уровня, размеров семьи определяет, в конечном итоге, возможное расширение рынка труда, объемов и структуры потребительского спроса. Полученные данные о структуре занятий жителей России, и в частности Приморья, помогут спрогнозировать и регулировать процесс подготовки и переподготовки кадров на местах. Я уже не говорю о том, что эта информация очень нужна бизнесу, который может развиваться только опираясь на полные статистические данные, рассказывающие в т.ч. и о трудовых ресурсах муниципальных образований и региона в целом".

Зам. руководителя Росстата ознакомился с ходом подготовки к проведению ВПН-2010 в Приморье и встретился с коллективом Приморскстата. На этой встрече присутствовали и руководители районных звеньев, проходящие во Владивостоке обучение методологии переписи, которые смогли напрямую пообщаться с представителем федерального органа статистики. Впрочем, по словам Константина Лайкама, с персоналом и его подготовкой проблем нет ни в Приморье, ни в других регионах России. Главное, на что необходимо делать сегодня упор, – работа с населением: "Мы должны доходчиво донести до людей, для чего им нужна перепись, почему они должны быть заинтересованы в том, чтобы она состоялась. Ведь это действительно самый информативный источник информации о жизни страны. Более полного и объективного обследования не существует".

Что же касается хода подготовки к ВПН-2010 в Приморье, то сегодня заканчивается обучение заведующих переписными участками и уполномоченных, они возвращаются в свои города и села и начинают обучение переписного персонала на местах, - рассказал руководитель Приморскстата Виктор ШАПОВАЛОВ. Приморье, как и Россия в целом, вступает в завершающую стадию подготовки к сплошному обследованию".