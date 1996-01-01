Предписано: ликвидировать!

21 октября в газете "Золотой Рог" был опубликован материал "Рыбное место", в котором шла речь о ситуации вокруг ООО "Рыбный рынок" в Спортивной гавани. "ЗР" высказал предположение, что действия чиновников из администрации Владивостока по выдворению компании Галины УЛЬЯНОВОЙ преследуют личные интересы. Редакция получила ответ на эту публикацию за подписью начальника управления по защите прав потребителей А. ГАЛУЩЕНКО.

"Действительно, в августе-сентябре всем предпринимателям, ведущим торговую деятельность на территории Спортивной гавани Владивостока, были направлены предписания о добровольной ликвидации своих объектов. Основание - незаконное занятие этими объектами рекреационной зоны.

И речь идет отнюдь не о "личном желании чиновника", а о необходимости пресечения противоправных действий, допущенных в компании "Рыбный рынок". Говорю даже не о многочисленных жалобах о нарушении санитарных норм, с которыми многократно обращались в наше управление покупатели рынка. Важнее то, что данный объект, построенный на Набережной, здесь находиться не имеет права, а аренда земельного участка, оформленная предыдущими администрациями, не имеет законных оснований.

Так, согласно Земельному кодексу РСФСР, действующему на момент подписания постановления администрации г. Владивостока № 707 от 31 мая 1996 г. и договора аренды земельного участка № 46 от 7 июня 1996 г. о предоставлении ООО "Русская гавань" права арены земельного участка под размещение рыбного рынка, на землях рекреационного назначения запрещается деятельность, препятствующая использованию их по целевому назначению. При этом выделение земель рекреационного назначения производится по решению краевых, областных, автономных областей, автономных округов Советов народных депутатов.

Указанный земельный участок был утвержден как рекреационная территория "Спортивная гавань" постановлением губернатора Приморского края № 199 от 21 марта 1996 г. "О выделении земель рекреационного назначения в г. Владивостоке" и, согласно решению малого совета Приморского краевого Совета народных депутатов № 300 от 5 июля 1993 г. "О землях рекреационного назначения Приморского края", здесь установлен режим особой охраны данной территории, запрещающий строительство зданий, сооружений, не предназначенных для функционирования объектов рекреации и обслуживания рекреантов, и любую деятельность, препятствующую использованию рекреационных земель не по целевому назначению.

Таким образом, договоры краткосрочной аренды между ООО "Русская гавань" и администрацией г. Владивостока в 1996 г. были заключены с нарушением вышеуказанных норм, а также прав граждан на благоприятную окружающую природную среду, закрепленных Конституцией РФ. Соответственно, и постановление и.о. главы Владивостока Галины ВИШНЯКОВОЙ о продлении срока аренды рекреационной территории на 15 лет, подписанное аккурат накануне выборов, принято в нарушение действующего закона и нормативных актов, а следовательно, не может быть исполнено.

В связи с эти совершенно несуразно выглядят утверждения, что в КУМИ "исчез весь пакет документов, представленных Ульяновой для заключения нового договора". В действительности по требованию Приморской межрайонной природоохранной прокуратуры он был передан в данную структуру для последующего разбирательства.

Теперь что касается истинных причин направления в адрес госпожи Ульяновой предписания об окончании действия договора аренды. Автор совершенно справедливо замечает, что рыбный рынок на сегодня действительно далек от нашего представления о привлекательности. Но как можно добиться положительных изменений, ничего не меняя?

Глава Владивостока Владимир НИКОЛАЕВ дал указания главному архитектору города Владимиру ПРОКУРОВУ разработать эскиз проекта реконструкции набережной Спортивной гавани. Задача поставлена совершенно понятная: Набережная - это место для отдыха горожан, а не зона торговли. И если мы, жители столицы Приморья, хотим жить в чистом и красивом городе, то и законные требования к рекреационным зонам должны исполнять беспрекословно".