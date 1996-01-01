«В-Лазер» отправляет в Таиланд туристов

В офисах продаж компании «В-Лазер» появился новый продукт. Компания продает отдых в Таиланде в шикарных апартаментах Казуирина, что на острове Пхукет.

Сотрудники, продающие путевки, позиционируют новое место отдыха как базу отдыха «Океан-2». По информации нашего источника, новое направление в бизнесе связано с использованием ранее купленной недвижимости в этой стране группой бизнеса, во главе которой стоит глава холдинга «В-Лазер» Борис ПОСТАВАЛОВ. Как утверждает наш источник, недвижимость была приобретена несколько лет назад, но идея организовать продажу путевок возникла только в этом году.

Правда, в уссурийском офисе помощник предпринимателя Бориса Поставалова отрицает факт приобретения недвижимости. Причастность «В-Лазера» к туризму объясняют партнерскими отношениями с некой фирмой, которой помогают в организации отдыха. Однако из схемы отдыха, предложенной менеджерами компании, становится ясно, что руководство «В-Лазера» имеет настолько тесные связи с владельцами недвижимости в Таиланде, что для выезда туда не требуется даже подписания договора, все происходит на основе устной договоренности.

В принципе, все это похоже на «серые» схемы в туристическом бизнесе. Менеджер бронирует через компанию «Билетур» авиабилеты. Люди их выкупают, приезжают в апартаменты и там расплачиваются в местной валюте. Официального договора на проживание на территории России не заключается, страховку каждый выезжающий платит самостоятельно. Как прокомментировали в одной из туристических компаний Владивостока, «в этой схеме не нужно получать лицензию на туристическую деятельность, платить страховые взносы, становиться туроператором или турагентом. По существу, все это похоже на сдачу в аренду собственной недвижимости, причем налоговые отчисления от таких операций в этой схеме не просматриваются, так как ни одного документа, подтверждающего договорные отношения отдыхающего с компанией «В-Лазер», не существует».

Собственно говоря, продаются путевки под брендом «В-Лазер» - это и есть страховка. Косвенно это подтверждают и менеджеры, продающие путевки. На вопрос «ЗР», кто будет отвечать за то, что человека поселят, когда он прилетит в Таиланд, менеджер уверенно ответил, что есть устная договоренность, которая ни в коем случае не может быть нарушена. Так сказать, честное слово русского купца.