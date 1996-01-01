Судостроительный апгрейд

Губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН в ходе своей рабочей поездки в ЗАТО Большой Камень успел не только встретиться с его жителями, но и провел на заводе «Звезда» два рабочих совещания - по вопросам строительства судов рыбодобывающего флота и мерам государственной поддержки береговых рыбоперерабатывающих предприятий края.

Все дискуссии проходили за закрытыми дверями, журналистам разрешили только послушать вступительный доклад главы завода «Звезда» Андрея РАССОМАХИНА о том, как идет подготовка к созданию совместного с южнокорейской компанией Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering предприятия по строительству крупнотоннажного флота.

СП зарегистрировано, с 15 мая идут проектные работы, предстоит экспертиза проекта, и с середины сентября планируется приступить к строительству эллинга, а с октября - начать углубление дна будущей судоверфи. В ближайшее время часть специалистов «Звезды» отправится на обучение в Южную Корею. Всего же более чем 650 сотрудникам предстоит обучиться специальностям, необходимым при строительстве судов. Войти в строй верфь должна к 2012 году.

- Мы обговорили типы, стоимость судов и оборудования, где это можно производить. Проект планируется к запуску в следующем году, чтобы в ближайшие пять лет практически полностью обновить наш рыбодобывающий флот. Мы принципиально договорились с нашими крупными кредитными организациями о финансировании строительства крупнотоннажного флота на дальневосточных верфях ОСК, - так прокомментировал Сергей Дарькин итоги совещания, не назвав при этом суммы инвестиций, но отметив лишь, что «они значительные», и в реализации проекта будут задействованы лизинговые схемы на срок до пяти лет.

По его словам, без новых судов невозможно решать задачи по увеличению объемов вылова, повышению конкурентоспособности рыбной продукции на мировом рынке.

Досье 24 июня 2010 г. Росрыболовством были одобрены и утверждены к продвижению концептуальные проекты трех типов судов: супертраулер (112,9 м, проект КБ «WARTSILA», большой траулер (86 м, проект КБ «Elomatic Polska Sp.z.o.o») и средний траулер (74 м, КБ «Восток»).

На совещании Андрей Рассомахин подтвердил готовность строить супер- и большие траулеры. Первые рассчитаны на эксплуатацию на океанических просторах, второй тип судов подойдет для большой рыбалки в Охотском и Беринговых морях. Правда, представленная ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» информация о сравнительной стоимости постройки головного судна ЕР 312 (траулер, 86 м, без стоимости оборудования) выглядела далеко не в пользу большекаменского завода. У «Звезды» стоимость намного выше, чем у Амурского судостроительного завода» - $83,63 против $60,22 млн. При этом судостроители Комсомольска-на-Амуре предлагают и систему скидок: при заказе 5 судов каждое из них обойдется уже в $55 млн, партия до десяти средних траулеров - по $52 млн за каждый, а 11-15 единиц - по $50 млн. А если строить такое же судно на польской верфи, и вовсе - всего $30 млн.

Причем такая разница производственной себестоимости у «Звезды» объясняется тем, что на предприятии почти втрое выше общезаводские расходы, более чем в два раза - цеховые расходы на содержание оборудования и на 20% - расходы на подготовку и освоение производства. К сожалению, комментариев, объясняющих преимущества для рыбопромышленников обновлять свой флот именно на «Звезде», не последовало. Даже объяснений неконкурентоспособности не привели. Можно только домыслить.Например, Амурский судостроительный завод сегодня решил разделиться, выделив производство гражданских судов в самостоятельное предприятие, чтобы конкурировать на рынке. Очевидно, цеха и верфи, работающие по оборонным заказам, весьма обременительны для экономики «гражданской» продукции.

Что касается поддержки береговых предприятий, для них предусмотрены льготы по части налогов, зачисляемых в краевой бюджет, и субсидирование части процентной ставки по кредитам. Две недели отпущено на доработку программы. База рыбопереработки позволит краю поймать две рыбы в один невод - увеличит рабочие места на берегу и позволит больший объем рыбной продукции переадресовать на внутренний рынок страны и края, минуя китайскую переработку.

Так, прогнозная цифра на 2011 год - выпуск береговыми рыбоперерабатывающими предприятиями 78 тыс. тонн всех видов рыбной продукции, что на 20 тысяч тонн больше, чем планируется в этом году.