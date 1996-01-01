Зеленая форма лидера

Если бы автолюбители знали, какой это тяжелый труд - быть оператором АЗС! В любую погоду, будь-то июльский зной или январская стужа, августовский тайфун или апрельская слякоть, на федеральной трассе или небольшой краевой дороге всегда найдется АЗС, которая поможет вам ехать дальше. Вернее, люди, которые, презрев погоду и усталость, будут вам всегда рады...

В минувшую среду на АЗС №8 НК «Альянс», что на ул. Снеговой во Владивостоке, было многолюдно. Клиенты «восьмой» АЗС не без удивления взирали на активность большой группы людей, одетых в корпоративную зеленую униформу, около топливно-раздаточных колонок, заправочных емкостей и в помещении станции.

Все дело в том, что на АЗС №8 в этот день вспоминали «хорошо забытое старое» - ОАО «Приморнефтепродукт», структурное подразделение НК «Альянс», проводило уже традиционный конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». Три десятка операторов АЗС, электрослесарей, водителей бензовозов и товарных операторов со всего края собрались во Владивостоке, чтобы поспорить за звание лучший из лучших по своей специальности.

Проводимый конкурс - третий по счету. Поэтому уже с полной уверенностью можно говорить о возобновлении традиций, широко распространенных в недалеком прошлом, когда за звание «передовиков производства» и «коллективов коммунистического труда» спорили и боролись бригады, цеха, целые отраслевые предприятия.

Сегодня, когда в эпоху рыночных отношений, руководство предприятий легко может посчитать излишней саму идею внутрикорпоративной состязательности. Мол, и так все специалисты, иначе бы не работали в компании. С другой стороны - накладно, тут еще людей отрывать от работы, да и отдают такие соревнования пережитками недалекого советского прошлого.

В ОАО «Приморнефтепродукт» считают, что внутрикорпоративная состязательность, бывшая некогда элементом советской плановой экономики, прекрасно зарекомендовала себя в рыночных условиях.

Именно соревнования и конкурсы, считают в департаменте персонала ОАО, выступают наилучшим стимулом, когда сотрудник компании растет не только в глазах руководства, коллег и коллектива в целом.

По словам Елены БОГАЧЕВОЙ, заместителя генерального директора, директора департамента персонала ОАО «Приморнефтепродукт», растет самооценка конкретного работника, и если еще 2-3 года назад многие сотрудники не совсем понимали важность и необходимость мероприятия, то уже к Конкурсу-2010 подход был иным, что и сказалось на бескомпромиссности отборочных соревнований по территориальным подразделениям.

- Учредив несколько лет назад профессиональное состязание «Лучший по профессии», - рассказывает Елена Анатольевна, - мы попробовали решить несколько задач. По опыту предыдущих конкурсов мы уже видим, как повышается уровень обслуживания на наших АЗС, как растет квалификация персонала. Не на последнем месте - мотивация операторов, которые кроме дипломов и званий будут поощрены материально.

Досье «Лучший по профессии» среди операторов АЗС определяется в несколько этапов. Первый этап - выдвижение для участия по одному представителю от каждой автозаправочной станции, и поскольку все АЗС компании объединены по территориальному признаку, то сначала операторы определяют лучшего внутри групп.

Отбор на первом этапе ничем не отличается от финального конкурса: теоретические ответы на «экзаменационные» билеты, касающиеся профессиональной деятельности, а также выполнение практических заданий на материальной части. Лучший специалист по итогам этого этапа отправляется на финал.

- Для нас подобные соревнования - лучший способ не только показать свои навыки, но и получить дополнительные знания, - считает оператор АЗС №231 Андрей КРУШ, приехавший на конкурс из п. Пограничный. Если учесть, что в компании продолжается модернизация и все АЗС «Приморнефтепродукта» переходят на компьютерное оборудование, то нам, кто живет и работает в глубинке, просто необходимы такие встречи и соревнования на новом оборудовании.

Кстати Андрей - единственный мужчина из операторов АЗС, прибывших на финальную часть конкурса, и этим он нарушил традицию предыдущих конкурсов, когда одни только девушки проверяли колонки на точность, замеряли уровень, рассчитывали количество топлива в резервуаре и выполняли стандарт обслуживания клиентов.

- Всего же в компании 50% - рабочие специальности, - поясняет Елена Богачева, - но пока проводить подобные соревнования было решено только по четырем специальностям. Кроме операторов, следующими конкурсантами станут водители бензовозов, товарные операторы и электрослесари, профессионалы, без которых нормально работать немыслимо... Ну, а в итоге лучшим оператором АЗС НК «Альянс»-2010 стала Ольга МЕШКОВА, оператор АЗС №17 из г. Артема. Второе призовое место досталось ее землячке Людмиле РОГОЗИНОЙ (АЗС №7). И замкнул тройку призеров Андрей КРУШ из Пограничного. По традиции торжественное поздравление и награждение победителей всех номинаций конкурса «Лучший по профессии» пройдет в сентябре, накануне профессионального праздника - Дня работников нефтяной и газовой промышленности.