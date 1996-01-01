Наказаны завод и директор

Факт сброса промышленных сточных вод в акваторию бухты Андреева от ООО «Рыбозавод Большекаменский» установила межрайонная природоохранная прокуратура по коллективному обращению жителей ЗАТО Большой Камень.

В нарушение требований ФЗ «Об охране окружающей среды» и Водного кодекса РФ организацией сбрасываются промышленные сточные воды в акваторию бухты в отсутствие обязательных для этого документов: решения о предоставлении водного объекта и разрешения на сброс загрязняющих веществ. ООО осуществляет деятельность по производству товарной рыбной продукции методом копчения в нарушение ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» при отсутствии разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу.

По сообщению старшего помощника прокурора края Елены ТЕЛЕГИНОЙ, приморской межрайонной природоохранной прокуратурой возбуждено 7 дел об административных правонарушениях в отношении ООО «Рыбозавод Большекаменский» и его исполнительного директора. По всем делам уполномоченными государственными органами вынесены постановления об административном наказании в виде штрафа. Кроме того, направлено исковое заявление в Шкотовский районный суд о возложении на ООО «Рыбозавод Большекаменский» обязанности устранить допущенные нарушения действующего законодательства.