Партнером комсомольских авиастроителей станет "Боинг"

Отсутствие с начала 90-х годов государственных заказов на военную технику и периодические ее поставки по зарубежным контрактам вынудили Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение им. Гагарина (КнААПО) искать иные пути для загрузки своего производства и выживания.

Первым шагом в этом направлении стала реализация программы строительства самолета-амфибии Бе-103 гражданского назначения совместно с Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом им. Бериева. Первая партия этих шестиместных двухмоторных машин после получения зарубежного сертификата в количестве трех штук была отправлена в американский город Ошкош. Их успешная эксплуатация в течение года вызвала заметный интерес как у иностранных, так и отечественных авиакомпаний, поэтому в нынешнем году с учетом их потребностей в производство заложено уже 30 гидросамолетов. Общее же количество заявленных намерений превышает 90 единиц.

Вслед за тем началось создание по проекту ОАО "ОКБ Сухого" самолета многофункционального назначения СУ-80 и одномоторной амфибии собственной конструкции СА-20П. Их опытные образцы сейчас находятся на стадии сертификационной подготовки. А в минувшем году, когда было подписано соглашение между холдинговой компанией "Сухой", куда входит КнААПО, и фирмой "Боинг", начался очередной и, пожалуй, самый перспективный этап в создании гражданской авиации. Совместный проект предусматривает создание так называемых российских региональных самолетов RRJ нескольких модификаций вместимостью до 95 пассажиров. Они должны прийти на смену уже давно отработавшим свой моторесурс Ан-24, Як-40, Л-410, Ан-28 и др., используемых на местных авиалиниях.

Главным исполнителем этого проекта, оценивающегося в $ 12 млрд, станет Комсомольское объединение. На его долю выпало не только сооружение лайнеров, но и изготовление всех агрегатов к ним. В программе также задействованы Новосибирский авиационный завод, который будет собирать узлы носовых и хвостовых частей из комплектующих, поставленных из Комсомольска. "Боинг" же представит российским авиастроителям свои наработки. А техническую документацию, как сказал директор недавно созданной на КнААПО структура сопровождения программ гражданского назначения Сергей ДРОБЫШЕВ, опытный образец первого регионального самолета должен быть создан в 2006 году. Затем начнется не менее ответственный этап его испытаний и сертификации. После получения так называемого сертификата типа объединение приступит к серийному производству новых пассажирских самолетов.

По словам руководителя дирекции, предприятие к 2010 году намерено выйти на объем выпуска RRJ до 60 в год. К тому времени они должны стать главной составляющей в реализации программы строительства гражданской авиации. А она в общих объемах основного производства объединения должна иметь 40%. То есть в таком количестве станет прибыльной для авиастроителей. Стало быть, предприятие будет меньше зависеть от государственных и зарубежных заказов на военную технику, которые то есть, то их приходится ждать годами.

Не дожидаясь поступления проектной документации, КнААПО уже приступило к подготовительным работам. Они начались с создания оснастки для изготовления отдельных конструкций, узлов и деталей, с закупки дополнительного оборудования, материалов, с решения первостепенных вопросов со смежниками. И, конечно же, со структурных изменений конструкторских, технологических и производственных служб, с укомплектования квалифицированными рабочими кадрами, которые будут задействованы в реализации программы RRJ.

Как скоро в небо поднимется первый региональный самолет, зависит как от холдинга "Сухой", так и от комсомольских авиастроителей и их смежников. А также от инвесторов, поиск которых еще предстоит. Не последнее слово за правительством, Государственной думой, которые вынашивают планы поддержки отечественного авиастроения. В этом смысле заслуживает внимания последнее заседание комитета Госдумы по промышленности, строительству и наукоемким технологиям. На нем был рассмотрен вопрос о поддержке авиастроительных предприятий за счет средств федерального бюджета. Мало того, уже есть проект, предусматривающий на эти цели выделение 6 млрд рублей в 2005 году. Станет ли желаемое действительным?