ДГК снова перешла на уголь… временно

ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» готова в полном объеме обеспечить надежное энергоснабжение потребителей в период прекращения поставок сахалинского природного газа на электростанции Хабаровского края в августе.

В связи с производством ремонтных и реконструктивных работ на газотранспортной системе и сокращением поставок природного газа с острова Сахалин в период с 1 по 21 августа в ОАО «ДГК» разработаны мероприятия по бесперебойному и экономически эффективному энергообеспечению потребителей. Возможность электростанций ДГК использовать два вида топлива обеспечит устойчивую работу энергосистемы. Как сообщила пресс-служба компании, на резервное топливо (уголь) переведены Комсомольская ТЭЦ-2, Амурская ТЭЦ-1, Хабаровская ТЭЦ-1 и частично будет использовать мазут Николаевская-на-Амуре ТЭЦ. Комсомольские ТЭЦ-3 и ТЭЦ-1 остановлены для проведения плановых ремонтов к предстоящей зиме.