Транскорейские амбиции РЖД

Неделю назад ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) завершило работы по технико-экономическому обоснованию проекта строительства Транскорейской магистрали. Эта магистраль должна соединить железные дороги Северной и Южной Корей и связать их с Транссибом, и таким образом, по оценкам железнодорожников, будет создан самый короткий и дешевый путь из Юго-Восточной Азии в Европу.

Эксперты не отрицают, что перевозить грузы по Транскорейской магистрали будет выгодно: другие пути не исключают морского фрахта, что значительно увеличивает их стоимость и длительность перевозки. Теперь остается только дождаться заключения трехстороннего соглашения между Россией, КНДР и Республикой Корея, после чего строительство магистрали можно будет осуществить меньше чем за год.

Последний железнодорожный состав прошел между Северной и Южной Кореями в 1950 г., перед началом боевых действий. В 2000 г. на саммите России и корейских государств была достигнута договоренность о воссоединении железнодорожных систем двух Корей и создании сплошного железнодорожного транспортного коридора с Корейского полуострова в Европу с использованием Транссиба. В июне 2003 г. были завершены строительные работы в приграничном районе, расположенном к северу от Сеула. Во втором квартале 2004 г. республика Корея и КНДР подписали соглашение о начале строительства сигнальной и коммуникационной систем, а также линий электропитания для железнодорожной линии, пересекающей демилитаризованную зону между двумя странами. В настоящее время разработкой проекта создания сплошного коридора занимается ОАО "РЖД".

В результате исследовательских работ специалистов РЖД в КНДР подготовлена необходимая документация для реконструкции магистрали. Уже проведена реконструкция 240-километровой железнодорожной линии от места примыкания магистрали к Транссибу.

Досье Для организации международного транзита рассматриваются два маршрута: Западный (Пусан - Сеул - Кэсон - Пхеньян - Синыйджу - Даньдун (КНР) -Забайкальск) и Восточный (Пусан - Каннын - Вонсан - Туманган - Хасан). Предполагается, что источники финансирования строительства Транскорейской магистрали будут окончательно определены в декабре 2004 г. - январе 2005 г. В настоящее время ОАО "РЖД" направило 500 млн руб. на разработку документации проекта, которая будет закончена в январе 2005 г.

Планы по развитию магистрали у железнодорожников весьма амбициозные. По мнению специалистов РЖД, контейнерные поезда через КНДР и далее по Транссибирской магистрали способны доставлять ежегодно до 200 тыс. большегрузных контейнеров в Западную Европу за 10-12 суток гораздо дешевле любого другого вида транспорта. По мнению российской стороны, участие в дорогостоящей реконструкции северокорейских железных дорог будет целесообразным в том случае, если Республика Корея и КНДР обеспечат гарантированный объем транзитного контейнерного потока с выходом на Транссиб в районе пограничной с КНДР российской станции Хасан. При этом оба маршрута функционировали бы не в режиме конкуренции, а развивались бы параллельно с различной специализацией (первый - корейский и международный транзит на Европу, второй -обслуживание южнокорейско-китайской торговли).

Однако, как выяснилось, такие планы вполне имеют право на существование. "Действительно, по Транскорейской магистрали можно будет перевозить контейнеры быстрее, - сказал RBC daily директор Агентства специальных исследований (Санкт-Петербург) Рубен ТЕРТЕРЯН. - Сегодня морским путем контейнеры из Юго-Восточной Азии в Европу можно доставить минимум за 28 дней, тогда как расчетное время доставки контейнера по Транскорейской магистрали составляет порядка 17 дней. А если пустить литерные поезда, которые будут идти практически без остановок, то груз можно довезти и за 12-14 дней".

Эксперты не отрицают и того, что перевозки железнодорожным транспортом на данном маршруте действительно могут быть дешевле, чем морским путем. "Перевозить по Транссибу всегда было дороже, чем морем. Однако при значительном увеличении объема перевозок ставки на транзит контейнеров можно уменьшить, - поясняет г-н Тертерян. - В настоящее время при перевозках из Юго-Восточной Азии в Европу есть морское плечо: контейнеры из Кореи сначала идут во Владивосток и только потом перегружаются на железную дорогу. Это значительно увеличивает стоимость перевозки, так как стоимость морского фрахта в регионе сейчас очень возросла. Путем создания Транскорейской магистрали морской фрахт будет исключен из этой цепочки, и тогда стоимость перевозки можно будет понизить".

По мнению специалистов, проект РЖД имеет весьма неплохие перспективы: условия перевозки грузов по Транскорейской магистрали выгодные, а направление весьма востребованное. "Основной поток, который сейчас идет по Транссибу, - это южнокорейские грузы (преимущественно электротехника и электроника). На них приходится 30-40% всего грузопотока магистрали, - сказал Рубен Тертерян. - Кроме того, в строительстве Транскорейской магистрали заинтересованы Китай и Япония".

При этом у главного конкурента создаваемой Транскорейской магистрали -проекта ТРАСЕКА (транспортный коридор из Европы через Черное море, Кавказ и Каспийское море в Центральную Азию) - на сегодня немало проблем: в Казахстане нет дороги на юг к Ирану, непонятно, как магистраль пойдет в Турцию и т. д. К тому же, как отмечает г-н Тертерян, единственное, что нужно сделать для создания Транскорейской магистрали, - это состыковать железные дороги Северной и Южной Корей между собой и соединить их с Транссибом, а сделать это технически будет несложно. По оценкам экспертов, после достижения трехстороннего соглашения между Россией, КНДР и Республикой Корея строительство магистрали можно будет осуществить за полгода.