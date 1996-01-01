«Ростелеком» повысил пропускную способность для «Дальсвязи»

ОАО «Ростелеком» увеличило общую полосу пропускания магистральных каналов доступа в интернет для ОАО «Дальсвязь» до 7,3 Гбит/с. Как сообщили в хабаровском офисе Ростелекома, это произведено в трех регионах ДФО - Хабаровском и Приморском краях (до 2,2 и 3,79 Гбит/с), а также в Амурской области (до 1,3 Гбит/с).

Как сообщили в Дальневосточном филиале ОАО «Ростелеком», всего с начала года общая пропускная способность магистральных каналов доступа для компании «Дальсвязь» выросла в 2 раза. «С ростом доступности информационных ресурсов постоянно увеличиваются и объемы передачи данных в регионе, - сказал директор Дальневосточного филиала ОАО «Ростелеком» Иван ЗИМА. - Этому способствуют совместные усилия федеральных и региональных властей, «Ростелекома» как национального оператора связи и межрегиональных компаний по реализации проекта «Электронное правительство» и введению социальных тарифов на доступ в интернет».