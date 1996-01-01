Подарок в 372 тонны для Хабаровского НПЗ

В день своего 75-летнего юбилея Хабаровский НПЗ получил один из самых желанных и дорогих подарков - реактор установки гидрокрекинга.

Во многом уникальное оборудование потребовало и нестандартных решений по транспортировке к месту монтажа. Реактор установки гидрокрекинга - основной аппарат, в котором происходит процесс крекинга тяжелых углеводородов в среде водорода с образованием смеси бензиновых, керосиновых, дизельных фракций. Процесс протекает при температуре 4700С и давлении 150 атм. Высота реактора - 30 м, диаметр - 2,5 м, вес - 372 тонны.

Как сообщает пресс-служба завода, оборудование доставлено в Хабаровск из Южной Кореи на теплоходе Амурского пароходства «Иван Жданов». Для его выгрузки с судна пришлось привезти плавучий кран из Китая, способный работать с грузами до 500 тонн, а для транспортировки по улицам Хабаровска вместе с самим реактором привезли специальную тележку. В ночь с 5 на 6 августа во время доставки от порта до территории завода по маршруту следования была обесточена линия электропередач.

Оборудование приобретено и будет установлено в рамках масштабной реконструкции предприятия, осуществляемой собственником завода НК «Альянс» с привлечением в качестве генерального подрядчика испанской инжиниринговой компании Tecnicas Reunidas. После окончания реконструкции Хабаровский НПЗ станет одним из самых передовых производств в России.