Дальневосточный бизнес становится более открытым

Начатый почти три года назад ИК "Золотой Рог" проект "100 крупнейших компаний Дальнего Востока" вызвал достаточно большой интерес в бизнес-кругах региона и, сама собой, не мог не получить продолжения. Сегодня мы с радостью можем сообщить, что вот-вот выйдет в свет его третье издание.

Сегодня "100 крупнейших компаний Дальнего Востока" - это уже намного больше, чем просто набор самых необходимых данных о финансово-хозяйственной деятельности и составе собственников крупнейших компаний региона, больше, чем просто эксклюзивные рейтинги, отражающие разные стороны их деятельности. Сегодня это прежде всего особым образом обработанная и структурированная информация и аналитические материалы, позволяющие не только дать ответы на многие вопросы о состоянии крупного бизнеса на Дальнем Востоке, но и говорить о перспективах и основных направлениях его развития.

Несмотря на качественно новый уровень предоставленной информации, при подготовке сборника нам пришлось столкнуться со старой и хорошо знакомой проблемой - непрозрачностью дальневосточной экономики. К сожалению, общероссийская тенденция публично раскрывать всю основную информации о деятельности своего предприятия в большинстве своем обошла Дальний Восток стороной. Многие компании по-прежнему пытаются скрыть данные об итогах своей деятельности.

Проблема доступности информации действительно очень серьезна, если даже приморские энергетики, которые буквально на всех углах трубят о транспарентности и открытости, отказались предоставить, в принципе, безобидную информацию - данные о величине выручки от реализации ЗАО "ЛуТЭК". Впрочем, наши читатели могут особо не волноваться по этому поводу. В сборнике они без особых проблем найдут подробную информацию о финансово-экономическом состоянии и итогах деятельности "ЛуТЭКа".

Вообще, если говорить о транспарентности, то отдельного внимания заслуживает еще один немаловажный факт. Не без гордости можем сообщить, что всю представленную в сборнике информацию мы смогли собрать без помощи администраций дальневосточных субъектов РФ, которые, как нам казалось еще совсем недавно, должны быть кровно заинтересованы в публичном раскрытии информации о деятельности крупнейших компаний региона. Ведь известно, что чем прозрачнее экономика, тем больше инвестиций она может привлечь.

Однако отдельные представители региональных администраций, похоже, мыслят совершенно другими категориями. Так, в администрации Магаданской области нам с искренним сожалением сообщили, что такой информации нет и они будут очень сильно ждать выхода в свет нашего аналитического сборника. А вот в администрации Приморского края на, в общем-то, безобидную просьбу уточнить выручку некоторых ЗАО нам ответили совсем недипломатичным отказом, отметив, что данная информация является предметом коммерческой тайны, защищена законом и ни в коем случае не может быть передана для публикации.

Неизвестно, где именно в российском законодательстве приморские чиновники умудрились отыскать столь странную норму, однако что именно сегодня является самой главной коммерческой информацией для администрации Приморского края хорошо известно. Речь в данном случае, бесспорно, идет об информации, характеризующей деятельность двух едва ли не самых закрытых на всей территории Дальнего Востока компаний: ЗАО "Ролиз" и КГУП "Примтеплоэнерго".

Первая из них интересна, прежде всего тем, что именно из нее в свое время вышли губернатор Приморья Сергей Дарькин и едва ли не половина генералитета администрации края. Вторая - статусом главной "черной дыры" бюджетной системы Приморья, информацию о деятельности которой подчас не могут получить даже депутаты краевого Законодательного собрания. Однако нам все же удалось извлечь из тени "святая святых" администрации Приморского края и впервые не только опубликовать, но и проанализировать бухгалтерскую отчетность "Ролиза" и "Примтеплоэнерго".

Для представителей других регионов Дальнего Востока, которых не сильно интересуют перипетии приморской политэкономии, мы также припасли немало полезной информации. К примеру, лишь сейчас, при подготовке третьего издания бизнес-справочника, мы смогли отыскать подробные данные о деятельности одного из самых секретных российских предприятий, крупнейшего в стране производителя "CУшек" ОАО "КнААПО". Надеемся, что при этом мы не нарушили режима секретности, опубликовав военную тайну, поскольку добыли ее из открытых источников. В общем всей полезной информации, представленной в нашем сборнике, не перечислишь. Да и трудно описать все те усилия, которые нам пришлось приложить, чтобы ее достать, систематизировать и проанализировать.

Однако игра стоила свеч, поскольку изначально сборник делался с достаточно амбициозной целью - стать настольной книгой дальневосточного бизнес-сообщества, путеводителем по региональной экономике, который не только показывает текущую ситуацию, но и позволяет делать далеко идущие выводы.

Для этого, как нам кажется, в справочнике есть все необходимое. Во-первых, самый подробный рейтинг крупнейших компаний ДВФО, в котором нам удалось даже заткнуть прорехи, сделанные коллегами из российского журнала "Эксперт" в отношении Дальнего Востока при составлении рейтинга крупнейших компаний России. Во-вторых, рейтинг эффективности крупнейших компаний региона, составленный представительной группой экспертов на основе разработанной методики. В-третьих, аналитический обзор, посвященный текущему состоянию и основным направлениям развития крупного дальневосточного бизнеса. И, в-четвертых, рейтинг крупнейших компаний по величине рыночной стоимости как на биржевом, так и на внебиржевом рынках.

Кроме того, в процессе сбора данных для бизнес-справочника нам пришло в голову сделать еще один достаточно любопытный рейтинг: прозрачности и закрытости крупнейших компаний Дальнего Востока. Методика его составления, основанная на трудоемкости поиска информации о деятельности тех или иных компаний, в принципе, была готова. Однако в самый последний момент мы посчитали, что в публикации рейтинга нет особого смысла, ведь он в большей степени отражал бы не настоящее и будущее, а прошлое - наши собственные усилия, затраченные на поиск и рассекречивание информации, которая по закону должна быть открытой.

Между тем эта проблема уже решена. Сегодня любой желающий может заглянуть в бизнес-справочник и найти подробную информацию об итогах хозяйственной деятельности даже самых закрытых компаний региона. Крупный дальневосточный бизнес кажется не таким уж и закрытым. Мы приложили максимум усилий, чтобы сделать его транспарентным.