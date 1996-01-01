Владивосток в кольце ТМК

А окольцован город новыми дорогами, мостами и путепроводами, которые возводит в краевой столице ТМК. Судите сами: развязка в районе улиц Гоголя и Аксакова (здесь основные работы еще впереди), тоннель, который выведет на мост через бухту Золотой Рог, а затем дорога через весь полуостров Голдобина к мосту через пролив Босфор Восточный. Далее - новая дорога от бухты Патрокл к Седанке. Ну, если не кольцо, то подкова - точно. А это - к удаче.

Для владивостоцев удача заключается уже в том, что они получают новую дорожную схему, которая поможет решить многолетние проблемы с пробками. Особенно, если к ней добавить дублирующую скоростную трассу в сторону пос. Новый и аэропорта, один из сложнейших участков которой - низководный мост полуостров Де-Фриз - ст. Седанка также сооружает Тихоокеанская мостостроительная компания.

Все это современные объекты, на которых сейчас трудятся основные силы базирующейся в Уссурийске мостостроительной компании. Только в черте Владивостока сейчас развернуто шесть вахтовых поселков ТМК, не считая Владивостокского филиала компании, который базируется в районе Некрасовского путепровода, на улице Нефтеветка.

Особая эстетика

Уссурийские мостостроители пришли на владивостокские объекты не вчера и завоевали этот рынок многолетней качественной работой на строительстве виадуков, развязок и путепроводов. В их числе - Баляевская, Некрасовская, Гоголевская развязки, без которых сегодня трудно представить наш город. Причем сооружать их приходилось в стесненных обстоятельствах, не нарушая ежедневного ритма одного из самых автомобилизированных городов России, каким является Владивосток.

- Опыт, полученный на строительстве этих путепроводов, а также на сооружении практически всех больших мостов в Приморском крае, позволил нам взяться за самый важный для каждого члена нашей команды объект - мост через бухту Золотой Рог, - говорит генеральный директор ЗАО «ТМК» Виктор ГРЕБНЕВ.- Уже сегодня он становится доминантой и новым символом города.

По словам генерального директора, высота северного пилона моста уже превысила 115 метров, южный преодолел 90-метровую отметку. Сейчас, когда пилон все больше уходит в высоту и толщина его уменьшается, скорость возведения значительно увеличилась. Этот факт не остался не замеченным владивостокцами, которые отмечают, что растут пилоны стремительно. Между тем это сложные инженерные сооружения, полые внутри, ширина стены пилона - 1,5 метра. Со временем внутри каждого будет смонтирован лифт для технического персонала моста. Сейчас же по три лифта установлено на внешних стенках пилонов.

Как говорят специалисты, многое в конструкции этого грандиозного сооружения технически очень сложно выполнимо и выполняется впервые. Это и слегка округлые постоянные опоры анкерных пролетов, и расходящиеся кверху две ноги пилона, что требует особых инженерных решений. Как заметил первый заместитель генерального директора по производству ЗАО «ТМК» Владимир МЕЩЕРЯКОВ, все эти решения предложены проектировщиками именно потому, что мост расположен практически в центре города и требует особой эстетики. Такие мосты меняют даже статус города.

- Город, в котором есть оперный театр, научная библиотека, - совсем другой город. Так и с вантовыми мостами - они не только меняют лицо города, они меняют его судьбу, - размышляет Владимир Мещеряков. - Они становятся той манящей силой, которая притягивает любителей путешествий, символом достижения ума и рук человеческих.

В ТМК не сомневаются, что так оно и будет, и готовятся к монтажу вантовых систем, который по плану должен начаться в ноябре, когда высота пилонов достигнет 150-метровой отметки. С их поставщиком, французской компанией «Фрейссине Интернасьональ энд Компании», обсуждаются технические детали будущей работы. По словам заместителя генерального директора ЗАО «ТМК» Виктора СКЛЯРОВА, для того, чтобы монтажники ТМК подготовились к ним как можно основательнее, компания смонтирует непосредственно на строительной площадке учебный стенд, где французские специалисты передадут свой опыт приморским монтажникам.

По новым дорогам

Продолжаются работы и по строительству новых дорог. Сквозной проезд уже действует на участке Седанка - бухта Патрокл, правда, пока лишь для служебных машин ТМК. Здесь продолжается отсыпка земляного полотна, спрямление склонов, монтаж водопропускных труб, строительство путепроводов и эстакад. На отдельных участках пришлось отсыпать полотно на высоту до 30 метров, на других - производить выемку грунта.

Уже сегодня ТМК готовится и к последующим работам на этой дороге, например, куплены специальные машины для установки современного дорожного ограждения, заказаны комплектующие для их установки. Решается также множество других технических вопросов - заказчиком поставлена задача сделать дорогу качественной и долговечной.

Продолжается работа и на низководном мосту через Амурский залив. Вслед за первым комплексом, который устанавливает временные опоры, в море вышел еще один специализированный комплекс с краном для установки постоянных опор будущего моста. Их забивает в морское дно мощный гидромолот. По технологии работ сбоку от основного моста будет монтироваться временный, с железнодорожной колеей, по которой будут доставляться в море трубы и другие материалы, необходимые в работе.

В ходе дорожно-строительных работ ТМК приходится решать многочисленные проблемы с выносом коммуникаций и сносом домов, попавших в зону застройки. Они по-прежнему сдерживают строителей, которые, несмотря ни на что, набрали высокие темпы работы.

Так, лишь за один июнь компания выполнила работ на 1,6 млрд рублей, а в целом за первое полугодие 2010 года ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» выполнила практически годовую программу 2009-го. По итогам прошлого года ТМК было освоено 5 млрд 200 млн рублей, на 1 июля 2010 объем выполненных работ составил 4 млрд 600 млн рублей. Это рекордные показатели не только для самой компании, которая за последний год существенно окрепла и в техническом, и в кадровом плане, но и для отрасли в целом. Сегодня численность коллектива ТМК достигла 2000 человек, и, как говорят в компании, это не предел - задачи, которые стоят перед ТМК, требуют все новых специалистов.

Заглядывают командиры ТМК и в будущее. С интересом и оптимизмом. Среди ближайших проектов, например, многофункциональное офисное здание близ северной части моста на улице Луцкого. По замыслам Виктора Гребнева, это будет современное многоэтажное здание, в котором разместятся службы управления мостом, а также музей его истории, которая пишется сегодня, ежедневно и ежечасно. История интересная и со счастливым концом, убеждены в ТМК, называя даже его конкретную дату - конец 2011 года, время, когда все объекты Владивостока, сооружаемые ТМК, будут закольцованы в одну дорожную схему.