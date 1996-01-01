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Рыбокомбинат стоит без рыбы до сентября
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Преображенский рыбокомбинат, временно остановивший выпуск продукции, начнет работать ближе к сентябрю. Причина остановки цеха - отсутствие сырья.
«Договоры на поставку сырья уже заключены, - рассказал в неофициальной беседе один из представителей рыбокомбината. - Но первые партии рыбы придут не раньше конца августа. Так что пока комбинат простаивает».
Перебои с сырьем начались после того, как компания еще в прошлом году была продана московскому бизнесу. Смена собственника повлияла на сбытовую политику комбината. Основная часть произведенной продукции в первую очередь уходит в Москву, а магазины Приморского края будут получать продукцию по остаточному принципу.
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