Рыбокомбинат стоит без рыбы до сентября

Преображенский рыбокомбинат, временно остановивший выпуск продукции, начнет работать ближе к сентябрю. Причина остановки цеха - отсутствие сырья.

«Договоры на поставку сырья уже заключены, - рассказал в неофициальной беседе один из представителей рыбокомбината. - Но первые партии рыбы придут не раньше конца августа. Так что пока комбинат простаивает».

Перебои с сырьем начались после того, как компания еще в прошлом году была продана московскому бизнесу. Смена собственника повлияла на сбытовую политику комбината. Основная часть произведенной продукции в первую очередь уходит в Москву, а магазины Приморского края будут получать продукцию по остаточному принципу.