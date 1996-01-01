Во Владивостоке может вновь появиться Горзеленхоз

В этом году на уличный «макияж» Владивостока - его зеленый наряд - было выделено 46 миллионов рублей. Неплохая сумма для того, чтобы оживить ландшафтный рисунок клумб, привести в порядок скверы, обновить цветочные и древесные насаждения. Но кардинально изменить зеленый наряд города неудалось.

Раньше с обязанностью озеленять город успешно справлялось муниципальное унитарное предприятие «Горзеленхоз». Оно ежегодно предоставляло Владивостоку тысячи саженцев цветов, кустов и деревьев. Сегодня знаменитого предприятия не существует. Не осталось и следа от огромных теплиц, расположенных в районе Санаторной. Но работники некогда успешного хозяйства теперь сотрудничают с муниципальным автономным учреждением «Благоустройство, озеленение, строительство и дороги Владивостока», на базе которого весной этого года было принято решение воссоздать Горзеленхоз.

По словам заместителя генерального директора МУП Елены Поляковой, в этом году объем работ по озеленению Владивостока увеличился. Это связано с тем, что необходимо было кроме обычного озеленения приукрасить город к юбилею: высадить цветники, привести в порядок скверы и тем самым создать праздничное настроение у горожан. Украшать по старинке должны были однолетние цветы, которые радуют глаз весь теплый сезон: с момента посадки до наступления холодов.

- Многолетние цветы используются, но в меньшей степени, - объяснила Елена Полякова, - они цветут максимум месяц. Без однолетних цветов не обходится ни один город, именно они и оживляют улицы.

Оживление влетает городу в копейку, ведь в следующем году цветники нужно обновлять. Обновляют их, как правило, новыми однолетниками: агератумом, петунией, анютиными глазками, бегонией. Предугадать, какого качества будет посадочный материал, по словам сотрудников МУП «Благоустройство, озеленение, строительство и дороги Владивостока», сложно, так как его приходится заказывать у подрядчиков. А система торгов «кто дешевле» давно не на пользу городу. Материал приобретается по меньшей закупочной цене, что существенно сказывается на качестве рассады. Результат неоправданно дорогой «экономии» мы видим на улицах города.

Примечательным в такой ситуации будет опыт по озеленению Находки или Хабаровска. Там над ландшафтным рисунком города работают единственное предприятие, которое качественно справляется со своей работой ни один год. Воссоздание Горзеленхоза могло бы пойти на пользу. Ведь конкуренция между поставщиками, как ни странно, не способствует стабильности. Чтобы выиграть конкурс, надо предложить меньшую цену. А это необратимо обедняет цветочный ассортимент на улицах города.

Между тем, сегодня в краевом центре доживают свой век ясени и тополя, а потому будущее зеленое наполнение города стоит под вопросом.