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«Приморзолото» берется за работу
Спустя буквально две недели после проведения аукциона на участки недр «Конторский» и «Милоградовский» его победитель ЗАО «Приморзолото» получил лицензии Роснедра и может приступать к работе.
«Компания выполнила все предварительные условия, предусмотренные законом, перечислила в бюджет деньги за лицензии (сумма по итогам двух аукционов составила более 12,5 млн руб.), и теперь может начинать работы на этих объектах, предусмотренные лицензионными условиями, - прокомментировал руководитель Приморнедра Михаил ПОПОВ. - Мы в свою очередь, оперативно подготовили и выдали документы на выигранные участки недр, так как заинтересованы в том, чтобы недропользователь как можно раньше приступил к работам. Предстоит выполнить большой объем работ еще до того, как компания сможет начать непосредственные исследования на рудопроявлениях, чем раньше специалисты компании к ним приступят, тем эффективнее будет использовано время».
Генеральный директор ЗАО «Приморзолото» Евгений БЕЛЬЧЕНКО уже провел переговоры с ОАО «Приморгеология», котороя выполнит по договору с компанией проект геологоразведочных работ и непосредственно часть будущих ГРР на рудных зонах участков «Конторский» и «Милоградовский».
- Готовые проекты со всеми согласованиями мы рассчитываем получить к новому году, - прокомментировал специально для «ЗР» Евгений Бельченко. - Это позволит начать активные работы на этих участках приблизительно со второй половины апреля следующего года. В дальнейшем «Приморгеология» после подготовки проекта ГРР будет обеспечивать геологическое сопровождение освоения наших участков, так как здесь собраны высококвалифицированные специалисты, прекрасно знающие геологию Приморского края. Кроме кадрового ресурса «Приморгеология» располагает также необходимым оборудованием и техникой.
Впрочем, кадры «Приморзолото» тоже не новички в золотодобывающей отрасли. Здесь собраны специалисты, работавшие на золоте в Магаданской области, на Чукотке и в Якутии и хорошо разбирающиеся в особенностях своей профессии. На сегодня компания располагает уже тремя лицензиями на драгметаллы в Приморском крае и, как сказал Евгений Бельченко, не собирается останавливаться на достигнутом, ее интересует, в частности, рудное золото.
- До сих пор приход инвесторов на рудное золото в Приморье тормозился отсутствием здесь месторождений с запасами категории С1 - С2, что позволило бы при покупке лицензии сразу приступать к отработке. Это исторически сложившаяся ситуация, ведь край всегда рассматривался как территория полиметаллических руд. Здесь в советские времена отрабатывалось россыпное золото, но рудное - только попутно с другими полезными ископаемыми, не ставилось задач разведки рудопроявлений золота до категории балансовых запасов. Поэтому на сегодня практически все имеющиеся запасы требуют разведки, а это не менее трех-пяти лет геологоразведочных работ и дополнительные затраты. Это, а также наличие разведанных месторождений драгметаллов в соседних с Приморьем регионах и сдерживало привлечение сюда инвесторов.
Меняется ситуация на рынке, меняется и отношение к разведке новых территорий. Не секрет, что самые перспективные из них - Амурская и Магаданская области, Хабаровский край уже поделены между крупными и известными золотодобывающими компаниями. Желающим попасть на этот рынок остается рисковать и браться за освоение не до конца изученных территорий. Приморский край в этом отношении признается многими недропользователями очень перспективным, так как располагает мягким климатом, развитой инфраструктурой, кадрами геологов. Не исключено, что «Приморзолото» поборется за лицензию на «Глухое», которое разведано достаточно хорошо, что позволяет оценивать его как месторождение. «Это золотосульфидное месторождение с большим содержанием мышьяка в руде. Есть технологии извлечения золота из таких руд, мы их знаем, поэтому, когда дойдет дело до аукциона, мы, возможно, будем бороться и за этот актив», - сказал Бельченко.
Но это дело будущего, а пока в компании создано специализированное подразделение, занятое анализом потенциально интересных объектов в крае. В нем работают профессионалы из разных регионов добычи драгметаллов. Их задача - определиться с перспективностью новых объектов. За это время, надеется Евгений Бельченко, в стране будет разрешен законодательный спор между недропользователями и лесопользователями.
- В стране не отдан приоритет недропользователям, отчего завышается стоимость освоения месторождений, расположенных под лесными участками, отданными в лесопользование, а на тех территориях, где требуется разведка, тормозится процесс освоения минеральных ресурсов. В лесном кодексе нет лицензионных условий, как в законе о недрах, где четко указано, что в такие-то и в такие-то годы ты должен проделать четко определенную работу, поэтому лесные бароны могут позволить себе, взяв участок леса в аренду, ждать, когда на него появится спрос.
В Приморье эта проблема может стать ключевой при освоении очень перспективного, но еще недостаточно изученного центрального рудного узла. Инвесторы и без того, вынужденные приобретать лицензии на такие участки на условиях коммерческого риска, вряд ли будут спешить в край.
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