Ярославская ГРК меняет планы

ООО «Ярославская горнорудная компания» (ЯГРК) вновь производит флюоритовый концентрат. В марте после продолжительного простоя компания приступила к работе. За три месяца первого полугодия выпущено 20 тыс. тонн концентрата. Вся продукция отправлена на криолитовые заводы «Русала» - основного покупателя продукции ЯГРК.

За это полугодие ситуация на рынке плавикового шпата изменилась кардинально. Еще зимой руководители ЯГРК делали ставку на производство цинкового концентрата. 3 февраля ЯГРК объявила о запуске мощностей по выпуску цинкового концентрата из-за проблем со сбытом плавикового. Большой интерес к цинковому концентрату проявила голландская компания «Трафигура». Заказчиков устраивали технологические характеристики и потенциальные возможности производства. Было выпущено 3 тыс. тонн цинкового концентрата, но когда в марте спрос на флюоритовый концентрат резко пошел вверх, в компании отказались от прежних планов и полностью сконцентрировались на выпуске флюорита.

Китай помог отечественным производителям, именно он определял ситуацию на рынке плавикового шпата. Китай является ведущим производителем и экспортером этого сырья, но с ростом внутреннего спроса последний снизил квоты на экспорт, что подтолкнуло других производителей поднять цены. В России крупнейшим потребителем плавикового шпата является «Русал». Однако последние годы компания предпочитала покупать его не в России, а в Монголии. Даже когда «Русал» стал одним из собственников ЯГРК, предпочтение отдавалось «Монголцветмету». После долгих и безрезультатных переговоров с «Русалом» ЯГРК пошла на прекращение выпуска флюоритового концентрата, стоимость которого не конкурировала с монгольским.

КОО «Монголросцветмет» - совместное монголо-российское предприятие, до этого года обеспечивало 40% российского потребления флюоритового концентрата. После ухода с мирового рынка огромного объема китайского флюоритового концентрата японцы и американцы - крупнейшие его импортеры - переориентировались на монгольский концентрат. Естественно, спрос подтолкнул «Монголцветмет» к повышению цен на свою продукцию. Кроме того, последний был заинтересован в работе с покупателями, которые стабильно платят. Поэтому «Русалу» ничего не оставалось, как обратиться за флюоритовым концентратом к ЯГРК. Только теперь «Русалу» пришлось раскошелиться на запуск остановленного производства.

Потребность криолитовых заводов российского алюминиевого гиганта в плавиковом шпате составляет в месяц около 12 тыс. тонн. Этот уровень производства является ближайшей задачей для «Ярославской ГРК», которая за три месяца выпустила 20 тыс. тонн. «Текущая цена, которую готов платить «Русал», нас устраивает, - говорит исполнительный директор ЯГРК Евгений ИСАКОВ. - Сегодня все на предприятии направлено на рост производства. По нашим расчетам на требуемый уровень мы сможем выйти в третьем или четвертом квартале этого года».

В ближайшее время УК «Русская ГРК» будет обсуждать годовой план для ЯГРК, для более долгосрочной программы время еще не настало, считает директор РГРК Петр ЗАХАРОВ. Хотя в перспективе предприятие вновь может приступить к выпуску цинкового концентрата, так как обладает его значительными запасами на Вознесенском месторождении. Кроме того, там присутствуют запасы редкоземельных металлов, таких как тантал, ниобий, литий. Но предприятие стоит переориентировать на то или иное сырье только при изменении конъюнктуры, считает Захаров, а пока она на стороне плавикового шпата.

По мнению аналитиков, ЯГРК может работать не только на внутренний, но и на внешний рынок, вопрос в желании акционеров сделать это, избавив предприятие от риска повторения ситуации, подобной той, что сложилась с «Русалом». Эта возможность была доказана на производстве цинкового концентрата. Если производить не только порошковый флюоритовый концентрат, который потребляется нашими криолитовыми заводами, но и брикеты из него, то можно пробиться на рынки Японии и Кореи, снизив зависимость от «Русала».

Возможно, это дело будущего, важно то, что появилась возможность стабильной работы. На предприятии погашена задолженность по заработной плате, урегулированы вопросы кредиторской задолженности перед энергетиками, и вроде бы ничего не мешает двигаться дальше.