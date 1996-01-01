Треть рабочих мест в Приморье создал средний бизнес

С начала года в Приморском крае создано 7217 новых рабочих мест. Как сообщили в управлении по труду Приморского края, наибольшее число новых рабочих мест- более 2400 - было создано в строительной отрасли. 1756 рабочих мест появилось во Владивостоке в организациях, занятых на объектах предстоящего саммита.

Динамично развивающимися, с точки зрения создания новых рабочих мест, остаются оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования. Здесь за I полугодие 2010 года создано 903 рабочих места. Более 500 рабочих мест создано на предприятиях обрабатывающего сектора, 343 - в сельском хозяйстве.

Новые вакансии стабильно появляются на предприятиях энергетики, в сфере предоставления коммунальных, персональных и социальных услуг населению, на транспорте и в связи, в гостинично-ресторанном бизнесе, в рыболовстве и рыбоводстве, туризме, в здравоохранении.

Более 2,5 тысячи новых рабочих мест приходятся на предприятия малого и среднего бизнеса.