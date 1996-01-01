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ХНПЗ-75. Виктор Лемеха: Наши сотрудники считают завод своим
6 августа Хабаровский нефтеперерабатывающий завод отмечает юбилей. Накануне журнал нашей издательской компании «ДК» взял интервью у руководителя предприятия Виктора ЛЕМЕХИ.
Жизнь Виктора Геннадьевича тесно связана с судьбой завода. Начав трудовую деятельность оператором установки, сегодня он - управляющий ОАО «Хабаровский НПЗ», кандидат экономических наук, заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.
- Виктор Геннадьевич, что отличает сегодняшний Хабаровский НПЗ от того предприятия, на котором вы начинали, и чем они похожи друг на друга?
- Любое производство - это сочетание технологий, оборудования и человеческого капитала. Я работаю на заводе с 1977 года и с точки зрения технического и технологического оснащения могу выделить два этапа: до и после 2000 года. До начала нынешнего века Хабаровский НПЗ мало чем отличался от собратьев по отрасли, заводов топливного профиля: эксплуатировались устаревшие установки, производившие по устаревшим технологиям топливо, которое соответствовало существовавшим ГОСТам, но значительно уступало зарубежным образцам. Переоснащение производства велось и тогда, но его темпы и уровень не идут ни в какое сравнение с тем, что происходит на заводе в последние 10 лет, после его вхождения в единую структуру Нефтяной компании «Альянс».
В 90-х, когда нас бросили в рынок, заставив самостоятельно искать сырье и рынки сбыта, производство впало в депрессию. В результате, с 1992 по 2000 год переработка упала с 4,7 млн до 1,8 млн тонн нефти в год... Перед нами была одна задача - выжить любой ценой, сохранить коллектив, спасти завод от банкротства.
А со вступлением в «Альянс» завод начал интенсивно развиваться. В первую очередь изменилась система управления. Завод наконец-то перестал самостоятельно искать и транспортировать нефть, самостоятельно заниматься сбытом. Перед нами снова ставились привычные производственные задачи, которые коллектив, устав от выживания, выполнял с удовольствием. Появилась программа генеральной реконструкции, вернулась уверенность в завтрашнем дне. «Альянс» делал значительные финансовые вливания в новые технологии.
Для наглядности скажу, что к 2000 году износ основных фондов предприятия составлял уже 80%, а к 2010 году он сократился до 30%. В модернизацию предприятия уже инвестировано около 15 млрд рублей. Сейчас, вы знаете, идет новый этап реконструкции, стоимостью более $1 млрд. Завершить этот этап мы планируем в 2012 году. Естественно, что такое, как раньше бы сказали, «ударное» десятилетие изменило завод кардинально. Даже внешне мы стали походить на зарубежные производства, которые до этого видели в красочных журналах.
Люди тоже изменились - и, вместе с тем, дух коллектива Хабаровского НПЗ остался прежним. Несмотря на то, что штат значительно обновился, наши сотрудники по-прежнему считают завод своим...
- Почему выбрано направление реконструкции, предполагающее повышение эффективности производства, улучшение качества, но почти не увеличивающее объемов переработки сырья? Когда закончатся преобразования?
- НК «Альянс» - компания среднего размера, которая поставила перед собой задачу быть лучшей в своем классе. Эта задача решается за счет, прежде всего, органического роста и повышения эффективности, а не за счет расширения. При этом «Альянс» ориентирован преимущественно на внутренний рынок. Поэтому и для Хабаровского НПЗ как срединного звена интегрированной компании приоритетом являются модернизация, наращивание выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью....
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