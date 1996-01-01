«Приморзолото» обзавелось золотым и медным ресурсом

Приморнедра провели очередные аукционы на получение лицензий на участки Конторский (Дальнереченский район) - рудное золото и медь, и Милоградовский (Ольгинский район) - рудное золото и серебро. Победителем в обоих стало ЗАО «Приморзолото».

Борьба за участки шла между двумя претендентами, вторым было ЗАО «Научно-производственная компания «Геотехнология». При стартовом размере разового платежа за участок Конторский в 2,8 млн руб. лицензия досталась победителю за 3,36 млн руб. Аукцион по Милоградовскому участку при стартовой цене в 7,75 млн руб. завершился на цене в 9,3 млн руб.

По данным Приморнедра, Милоградовское рудопроявление изучено слабо, оценены только прогнозные ресурсы по категории Р2: руда - 2 тыс. тонн, серебро - 600 тонн, золото - 6 тонн. В то же время на объекте вероятно выявление новых рудных зон, что может подтвердиться при последующих геологоразведочных работах. На Конторском лицензионном участке тоже сделана лишь прогнозная оценка запасов, ресурсы по категории Р2 оцениваются как: золото - 2,3 тонны, медь -15 тыс.тонн. И здесь существуют перспективы прироста запасов за счет изучения флангов рудной залежи и выявления новых рудных тел. Этот участок, как и Милоградовский, потребует геологического изучения.

Начало поисковых и оценочных работ по условиям обеих лицензий должно начаться не позднее середины следующего года. Однако, по словам представителя ЗАО «Приморзолото», компания может приступить к работе уже в этом году, как только будут оформлены разрешительные документы и подготовлен проект геологоразведочных работ, который делает для нее ОАО «Приморгеология». Уже завезены две буровые установки, а «Русская буровая компания», которой они принадлежат, готова начать бурение на заданных участках, как только «Приморзолото» проведет все предварительные согласования.

ЗАО «Приморзолото» является дочерней компанией «БСК-Ресурс» - ресурсного дивизиона ОАО «Балтийская строительная компания». По словам руководителя Приморнедра Михаила ПОПОВА, в Приморский край пришел крупный недропользователь, что должно позитивно сказаться на освоении месторождений драгметаллов.