Беспошлинная зона покажет лицо

Выставка новейших товаров производства КНР откроется 1 августа в Суйфэньхэ. Она разместится в новом здании выставочного комплекса, построенного на территории комплексной беспошлинной зоны.

Выставка - универсальная, как выразился заместитель председателя Приморской торгово-промышленной палаты Юрий КОВАЛЕНКО, на ней будет представлено все - от киля до клотика. Организаторы обещают показать новейшую потребительскую продукцию, выпускаемую предприятиями КНР. Конечно, организуемая в Суйфэньхэ выставка рассчитана на интерес предпринимателей-дальневосточников. Торговые отношения бизнеса двух стран растут по-прежнему. По мнению Юрия Коваленко, прежде всего это объясняется недостаточной ориентацией российского бизнеса на собственно производство.