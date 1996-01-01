Сегодня уже можно констатировать факт, что власть и финансовые институты повернулись лицом к малому бизнесу. Поэтому сегодня на первый план выходит не проблема кредитования, а вопросы подготовки кадров для предприятий малого бизнеса, оказания информационной и консультационной помощи со стороны государства.

Это еще раз доказал семинар «Текущие итоги и перспективы развития программ финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства», который прошел 19 июля на базе Тихоокеанского государственного экономического университета (ТГЭУ).

На семинар-конференцию собралось множество участников. Это специалисты ОАО «Российский банк развития», ГУ Банка России по Приморскому краю, представители администрации Приморского края и коммерческих банков, факторинговых и лизинговых компаний, а также преподаватели и студенты ТГЭУ. С приветственным словом выступил начальник Главного управления Банка России по Приморскому краю, доктор экономических наук, профессор Виктор РУДЬКО-СИЛИВАНОВ. О текущих итогах и перспективах реализации Программы финансовой поддержки субъектов МСП выступила заместитель председателя Правления ОАО «РосБР» Олеся ТЕПЛОУХОВА.

Наибольший интерес вызвали доклады о проблемах малого бизнеса Приморского края Натальи КУЧИНОЙ из Управления Центробанка «О развитии малого и среднего бизнеса в Приморском крае и взаимодействии с банками» и Натальи БРЫЗГАЛОВОЙ, заместителя директора Международного института финансов, кредита и банковского дела ТГЭУ «Налогообложение малого и среднего бизнеса: состояние, проблемы, перспективы».

Затем специалисты «Российского банка развития» рассказали представителям местных кредитно-финансовых организаций о возможностях использования кредитных ресурсов ОАО «РосБР» для кредитования малого бизнеса по различным направлениям (факторинг-банк, рефинансирование, инвестирование, софинансирование, программа финансирования для инноваций и модернизации). В конце семинара был проведен круглый стол, где банки имели возможность встретиться с руководством «РосБР» и более подробно узнать об условиях финансирования тех или иных проектов. Открытость диалога позволила сделать вывод о том, что ОАО «РосБР» готов рассматривать кредитно-финансовые организации края как партнеров для реализации программ по финансированию субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Сегодня проблема финансирования малого бизнеса уже не является такой актуальной, как раньше, - говорит Наталья Брызгалова. - На первый план выходят другие вопросы. Среди них - подготовка кадров для предприятий малого бизнеса, развитие альтернативных способов финансирования, таких как лизинг, факторинг, развитие программ предоставления поручительств МСП со стороны гарантийного фонда Приморского края, предоставление информационных и консультационных услуг, введение налогового режима на основе «Патента» и др. Но радует то, что эти проблемы постепенно решаются. Например, в налогообложении. Уже нельзя сказать, что у наших предприятий малого и среднего бизнеса большая налоговая нагрузка - по сравнению со многими зарубежными странами она значительно ниже. Другое дело, что работать еще есть над чем. Например, нужно минимизировать налоги в первый год деятельности предприятия, больше льгот давать предприятиям, которые занимаются производством, строительством, внедряют инновационные технологии. Все эти вопросы должны решаться в комплексе, а для этого необходимо взаимодействие между всеми участниками этого рынка: предпринимателями, государственными органами, банками, отраслевой наукой и будущими специалистами. Это взаимодействие мы и попытались наладить в ходе нашего семинара, который, надеемся, станет регулярным».