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Грехи "Святой Ольги"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

У частной владивостокской школы "Святая Ольга", похоже, нет больше шансов остаться на территории бывшего пионерлагеря "Геолог", где она располагалась с лета 1997 года. Недавно из Хабаровска пришла весть: Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа отказал ей в просьбе отменить решение Приморского арбитражного суда о выселении школы из занимаемых помещений. Тяжба окончательно проиграна.

Можно представить, как нелегко было служителям Фемиды выносить свой суровый вердикт, ведь у каждого есть дети и внуки... К тому же известно, что частные образовательные учреждения зачастую нуждаются даже в большей поддержке, чем традиционные школы. Не имея достаточной материальной базы, они пробивают себе дорогу благодаря в основном педагогам-подвижникам и родителям-энтузиастам. Возможно, именно такие люди стояли у истоков создания "Святой Ольги".

Зараженная их энтузиазмом и планами, в июле 1997 года мэрия Владивостока предоставила под школу комплекс строений детского оздоровительного центра "Геолог" в курортном пригороде. Причем бесплатно. Договор безвозмездного пользования был заключен между Управлением муниципальной собственности (УМС) и ООО "Российская гуманитарная частная школа "Святая Ольга" сроком на 5 лет - с 15.07.1997 г. по 15.07.2002 г.

...19 июля 2002 года управление направило в адрес ООО уведомление об окончании действия договора, предложив подобру-поздорову освободить занимаемые помещения - в течение трех месяцев. Когда должной реакции не последовало, УМС обратилось в Арбитражный суд Приморского края с иском о принудительном выселении школы.

Чем же провинилась "Святая Ольга" перед муниципалами за 5 минувших лет? В исковом заявлении об этом ни слова. Возможные причины немилости обозначены в акте №119 от 26.08.2002 г., составленном комиссией УМС по результатам проверки использования переданных школе помещений.

Цитата из акта: "Дальнейшие договорные отношения с ООО РГЧШ “Святая Ольга” невозможны в связи с тем, что общество зарекомендовало себя как недобросовестный партнер. Были нарушены условия договора безвозмездного пользования: №2.2.2. Содержать помещения (здания) в исправном состоянии в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации; №2.2.3. Осуществлять капитальный и текущий ремонт помещений (зданий) за свой счет...". Но и это не все. Очередная комиссия выявила, что у школы нет лицензии на осуществление образовательной деятельности! Между тем занятия шли. Получается, подпольно, а значит, с нарушением прав детей на получение квалифицированного образования.

Даже человек, не искушенный в юриспруденции, будет смущен таким набором прегрешений. Казалось бы, суд имел все основания без проволочек удовлетворить исковые требования муниципалитета. Тяжба, однако, затянулась на многие месяцы.

Судья Виталий КУРИЛЕНКО, решавший воистину гамлетовский вопрос: "Выселять или не выселять школу?", был вынужден раз за разом приостанавливать производство. Дело в том, что директор "Святой Ольги" Ольга ЛУПАЛОВСКАЯ предъявила властям города целых два встречных иска. Первый - о понуждении УМС заключить договор аренды. Второй - об отмене регистрации права собственности на ряд зданий "Геолога" за администрацией Владивостока и признании сего права... за ООО "Святая Ольга". До окончания этих дел, а главное - до вступления судебных актов по ним в законную силу, вопрос повисал в воздухе.

Требование школы к УМС мотивировалось, в частности, тем, что истец-де обладает преимущественным правом на заключение договора аренды, поскольку ранее он использовал имущество "надлежащим образом" и даже произвел его улучшение путем капремонта. Последнее обстоятельство затем получило развитие в отдельном иске к администрации города. По мнению госпожи Лупаловской, участие в ремонтных и строительных работах дает школе право претендовать на часть муниципальной собственности, а именно: два 2-этажных кирпичных корпуса плюс домик сторожа.

Оба иска разбирала арбитражный судья Ольга ЗАЯШНИКОВА. Изучив представленные материалы, служительница Фемиды сделала однозначный вывод: ООО не имеет преимущественных прав на аренду. Ведь по закону такое право есть только у арендаторов, к коим "Святая Ольга" не относится. Напомним, помещения были переданы ей в безвозмездное пользование.

Что касается прав на муниципальное имущество, то и здесь администрацию школы ждало горькое разочарование. "Спорные здания не могут являться собственностью истца, так как не создавались им как новые объекты недвижимости", - записано в решении суда. В самом деле, спальные корпуса пионерлагеря "Геолог" были построены еще в 1991 году, а домик сторожа - аж в 1959-м. То есть задолго до появления "Святой Ольги". Другое дело, что ООО, вероятно, вложило немало усилий и средств в их реконструкцию, но это же не причина для смены собственника?

Когда судебные акты, принятые по заявлениям школы, вступили в силу, дело о выселении получило свое продолжение. 23 апреля 2004 года Приморский арбитражный суд удовлетворил иск УМС, признав тем самым, что "Святая Ольга" неправомерно занимает помещения детского оздоровительного центра "Геолог". В июне к аналогичному выводу пришла и коллегия апелляционной инстанции. Последнее слово, тем не менее, оставалось за Федеральным арбитражным судом округа, куда "Святая Ольга" обратилась с кассационной жалобой. И вот, суд его сказал...

По планам Управления муниципальной собственности освободившийся комплекс зданий будет использован под размещение здесь социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. А как сложится дальнейшая судьба "Святой Ольги", знает только бог.

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