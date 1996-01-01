Строительство первой очереди Пушкинской депрессии в разгаре

Генеральный подрядчик объекта - ЗАО «Дальневосточная промышленно-строительная компания», выигравшая в сентябре прошлого года тендер приморской краевой администрации. С начала года на объекте им выполнено работ на сумму более 1,7 млрд руб. Всего же стоимость работ оценивается проектировщиками в 6,777 млрд руб.

С пуском первой очереди Пушкинского месторождения Владивосток сможет получать ежедневно 125 тысяч куб. м воды дополнительно. Необходимость в резервном источнике остается актуальной для краевого центра, Артема и Надеждинского района, несмотря на стабильное в последние годы снабжение питьевой водой. По словам директора Дальневосточного НИИ водного хозяйства Николая БОРТИНА, есть как минимум две фундаментальные причины, чтобы осваивать Пушкинское месторождение. Первая - гарантия обеспечения самой населенной части края водой на случай загрязнения поверхностных источников, вторая - на случай повторения засушливых периодов, так как существуют природные фазы водного режима, повлиять на которые человек не в состоянии, к ним можно только приспособиться.

Пушкинское месторождение располагает утвержденными запасами, позволяющими давать ежесуточно до 250 куб. м воды, что будет возможно со строительством второй очереди месторождения. На сегодня оно - самое крупное в крае, кроме Находкинского водозабора, подземное месторождение вод.

Как сообщает «Дальневосточная промышленно-строительная компания», уже сварено 37,5 км магистрального трубопровода от насосной станции второго подъема до Подгороденки (его общая длина составляет 49,5 км). Одновременно ведется обустройство скважин. По проекту их 46, из которых 19 - ранее пробурены, но подлежат восстановлению, и 27 новых. К эксплуатации готова 21 скважина, и в ближайшие дни начнется монтаж скважинных домиков. Все скважины связаны сетью водоводов общей протяженностью 17,3 км. Ведется также строительство двух насосных станций второго и четвертого подъема.

Непосредственно бурением и обустройством всей инфраструктуры месторождения занимается ЗАО «Лизингстроймаш», которое осенью прошлого года подписало два контракта с ЗАО «Дальневосточная промышленно-строительная компания» на «Строительство объектов обеспечения водоснабжения г. Владивостока и других населенных пунктов Приморского края из подземных источников Пушкинского месторождения (Первый этап строительства)» и «Строительство третьего водовода с насосными станциями...».

Завершение всех работ по проекту первой очереди запланировано на декабрь 2011 года. По словам Александра САМУСЕНКО, директора ООО «Примгидрогео», занятого авторским сопровождением проекта, необходимо провести бурение еще на двух водозаборных узлах - четвертом и пятом, т. е. построить как минимум 15 скважин. Его планируется завершить до конца 2010 года, если не подведет снабжение.

Дело в том, что буровые трубы приходится возить из Германии, где их готовят под определенный размер скважин, а песок, особый кварцевый без примеси глинистого материала, - из Москвы. Ближе нет. Правда, в Хасанском районе некогда разрабатывался песчаный карьер, песок из которого мог бы заменить дальнепривозной московский, но в настоящее время он не разрабатывается.