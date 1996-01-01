Разным курсом

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01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На Амурском судостроительном заводе (АСЗ) состоялась торжественная церемония закладки многофункционального аварийно-спасательного судна по заказу от Федерального агентства морского и речного транспорта РФ.

Судно - ледового класса, длиной 86 метров, шириной 19 метров, со скоростью в 15 узлов, должно быть оснащено вертолетной площадкой, поскольку предназначено для патрулирования, дежурства в районах судоходства, рыбного промысла, морских нефтяных и газовых промыслов, поиска и оказания помощи терпящим бедствие судам. Со стапелей корабль должен сойти в декабре 2011 года. А выполнять контракт будет гражданское предприятие АСЗ, возникшее в результате реорганизации завода, поделившей его на два самостоятельных производства - гражданское и военное.

По мнению губернатора Хабаровского края Вячеслава ШПОРТА, которого процитировали в пресс-центре правительства края, разделение предприятия удобно для инвесторов и иностранных заказчиков: «Исчезнет недопонимание, когда на заводе, к примеру, часть продукции им показывали, а к другой не пускали. Обида может обернуться потерей выгодного контракта. Теперь профессиональные интересы и государственные секреты не будут пересекаться».

В правительстве края надеются, что разделение производств приведет также к снижению себестоимости гражданского судостроения. Продукция военного назначения намного затратнее, и государственное финансирование военных контрактов не всегда было своевременным, что заставляло судостроителей распределять расходы на все контракты.

В свою очередь, генеральный директор АСЗ Николай ПОВЗЫК отметил, что у предприятия намечаются и другие заказы, для выполнения которых планируется даже увеличить штатную численность работников: «В настоящее время на АСЗ работают около 3 тысяч человек. На сегодняшний день персонала хватает, но с закладкой многофункционального морского спасателя, а следом пойдут еще три судна, специалисты потребуются». По предварительным оценкам, завод дополнительно пригласит на работу от пятисот до тысячи человек.

Ранее подобное разделение произошло и на другом крупном машиностроительном предприятии Хабаровского края - КнААПО. Завод разделили на «Гражданские самолеты Сухого», занимающееся производством лайнеров «Суперджет-100», и военное предприятие, выполняющее заказы Минобороны России.

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