Торгуют все!

25 июля в Приморском крае отмечаются два профессиональных праздника: отсалютует Военно-морской флот и будет принимать поздравления большая «армия» продавцов, которая по численности явно превосходит сам ТОФ.

Сегодня профессия продавца востребована, а вот о ее престижности пока говорить не приходится…

Былая каста

Ежедневно каждый из нас совершает покупки. Хорошо, если сотрудник торговой организации или магазина продал нам товар так, что мы остались довольны. Плохо, если столкнулись с хамством или еще хуже с обманом. В этом случае мы понимаем: нарвались на плохого продавца.

Стереотип продавца – «дородная тетка за прилавком» - прочно сформировался еще с советских времен. Тотальный дефицит продуктов питания и товаров народного потребления сделал торговцев особой кастой, попасть в которую было не только выгодно, но и престижно.

Рыночная экономика разрушила этот устоявшийся стереотип. Оказалось, что в условиях изобилия товаров и острой конкурентной борьбы продавец может быть другим. Например, высоким улыбчивым юношей в магазине бытовой техники или милой красивой девушкой в салоне нижнего белья.

Началась новая эра профессии. Продавец стал востребованным и необходимым элементом даже там, где его раньше не наблюдалось. Особенно это сказалось в сфере услуг. Туристическая путевка, услуги частного зубного кабинета, косметология. Продажи этих «продуктов» пока еще невозможны без продавцов.

Многие по функционалу стали именоваться менеджерами или продавцами-консультантами, заработная плата которых сегодня может достигать нескольких тысяч долларов в месяц. Поэтому на работу стали принимать уже по конкурсу и с испытательным сроком.

Продавцы-модели

Ирина работает начальником отдела продаж в компании элитной корпусной мебели. Собеседование с каждым кандидатом на место продавца она проводит сама. «В первую очередь для успешных продаж в моей компании нужна внешность, - рассуждает она. - Наша мебель стоит дороже миллиона рублей, поэтому необходимо, чтобы ее продавала красивая девушка. Возможно, это уже устаревший стереотип, тем не менее, он работает. Всех моих девчонок можно посылать на конкурс красоты! Второй важный момент - это желание продавать. Чтобы оно присутствовало, мы их мотивируем. Наши продавцы - это высокооплачиваемые сотрудники. Они у нас главные, а не бухгалтера или другие клерки. Еще один важный момент - они должны любить и знать товар. Если им товар не нравится, то даже внешность не поможет».

Безусловно, продавец пока еще женская профессия. Причем женщины-продавцы могут на самом деле творить чудеса. Есть одна из баек, которая ходила в середине 90-х про одну из торговых компаний. В то время многие компании возили из Южной Кореи «чоко-пай» и «лапшу». Конкуренция была острая, а товар у всех одинаковый. Как увеличить продажи? Какая-то креативная голова придумала брать в офис на работу моделей оформлять документы. Объявления о продажах в газетах выходили крупным шрифтом в следующем виде: «Самые красивые девушки на Дальнем Востоке реализуют «Чоко-пай». Собеседник, поведавший эту байку, утверждал, что все оптовые покупатели стремились купить вагон печенья именно в этом офисе. Девушки периодически менялись - выходили за клиентов замуж.

Обидно, но руководители многих торговых компаний стремятся обезличить личность продавца. Для них продавец - это временный работник, на котором можно сэкономить. «Злой и обиженный продавец - это уровень развития предприятия, - уверен предприниматель Алексей, владеющий небольшой сетью торговых точек. - Есть несколько типов предпринимателей. Одни понимают, что хороший продавец трансформируется в будущую прибыль. Чтобы удержать продавца, ему создают комфортные условия труда, выплачивают премии, снабжают путевками. Но есть и другой тип коммерсанта. Для них продавец - это низший персонал, которому желательно заплатить как можно меньше. Самое ужасное в том, что эти коммерсанты «разрешают» продавцам обвешивать и обманывать покупателей».

Старая школа

Наталья - продавец со стажем, работает на одном из рынков Владивостока. Торгует рыбой и морепродуктами. Она типичный рыночный продавец. За выход на смену получает максимум 500 рублей. По ее мнению, это несправедливо, поэтому у нее есть свои схемы повышения собственной заработной платы. Как правило, она немного обвешивает залетных покупателей и химичит с «ценами». Тем не менее постоянных клиентов не обманывает.

«Работа продавца - это тяжелый труд. Немногие готовы идти на рынок, поэтому молодых у нас очень мало, в основном старая «школа». Но нас этот хлеб кормит, и меньше 30 тысяч у нас не выходит», - утверждает Наталья.

Председатель Лиги торговых предпринимателей Марина ШЕМИЛИНА считает, что найти хорошего продавца в магазин - большая удача. Престижность профессии падает, поэтому идут люди с улицы, хоть и с высшим образованием... «Нет выбора, предприниматели принимают на работу того, кто пришел. Нет даже курсов продавцов, в итоге постоянные недостачи. А ведь раньше профессии учились несколько месяцев. Еще одна проблема - это недобросовестные работники. Очень много случаев, когда продавец исчезает с выручкой. Возможно, это вина предпринимателей, так как они не стремятся официально их трудоустроить».

В общем, проблема продавцов для предприятий торговли пока не решается. Поэтому настоящий и порядочный продавец будет всегда востребован. Главное, чтобы к этой профессии лежала душа, тогда работа будет не в тягость и хороший заработок также обеспечен. С праздником!