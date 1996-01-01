Предпринимателей зовут на совет

В Приморье началась разработка новой программы развития малого бизнеса до 2013 года. Краевые власти приглашают бизнес-сообщество принять участие в ее создании.

Проект документа будет обсуждаться на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Приморского края под руководством первого вице-губернатора Александра КОСТЕНКО 21 июня. Также в повестке дня заседания - координация работы субъектов малого и среднего предпринимательства с подразделениями Примкрайстата. В заключение состоится поздравление и награждение победителей краевого конкурса «Предприниматель Приморья - 2009».