Контейнерный терминал в Находке получит финансирование

Собственник ОАО «Находкинский морской рыбный порт» (НМРП) Дальневосточная транспортная группа (ДВТГ) не отступается от идеи строительства в порту контейнерного терминала.

В конце июня акционеры порта на годовом собрании одобрили привлечение у ЗАО «Находкинский международный терминал» беспроцентного займа на общую сумму 76,080 млн руб. для финансирования строительства терминала.

Ранее сообщалось, что Россия, Китай и Южная Корея создали совместное предприятие ЗАО «Находкинский международный терминал» для реализации проекта по строительству контейнерного терминала на территории Находкинского морского рыбного порта.

В реализации проекта примут участие Дальневосточная транспортная группа как собственник порта, «Муданьцзянская городская инвестиционная группа» (Китай), а также управляющая компания порта Пусан (Южная Корея) и ряд южнокорейских транспортно-логистических компаний.

Комплексная программа развития порта Находка предусматривает увеличение мощностей причалов, внутренней инфраструктуры, автодорог и железнодорожных путей.

Реконструкцию предполагается проводить в несколько этапов, по завершении которых терминал будет способен перерабатывать до 400 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в год.