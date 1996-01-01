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Контейнерный терминал в Находке получит финансирование
Собственник ОАО «Находкинский морской рыбный порт» (НМРП) Дальневосточная транспортная группа (ДВТГ) не отступается от идеи строительства в порту контейнерного терминала.
В конце июня акционеры порта на годовом собрании одобрили привлечение у ЗАО «Находкинский международный терминал» беспроцентного займа на общую сумму 76,080 млн руб. для финансирования строительства терминала.
Ранее сообщалось, что Россия, Китай и Южная Корея создали совместное предприятие ЗАО «Находкинский международный терминал» для реализации проекта по строительству контейнерного терминала на территории Находкинского морского рыбного порта.
В реализации проекта примут участие Дальневосточная транспортная группа как собственник порта, «Муданьцзянская городская инвестиционная группа» (Китай), а также управляющая компания порта Пусан (Южная Корея) и ряд южнокорейских транспортно-логистических компаний.
Комплексная программа развития порта Находка предусматривает увеличение мощностей причалов, внутренней инфраструктуры, автодорог и железнодорожных путей.
Реконструкцию предполагается проводить в несколько этапов, по завершении которых терминал будет способен перерабатывать до 400 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в год.
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