Антон Колпаков во Владивосток не вернется

Бывший гендиректор ОАО «Дальсвязь» Антон КОЛПАКОВ, в июне 2009 г. назначенный гендиректором ОАО «Ростелеком» с контрактом на два года, отработал чуть больше половины срока.

О том, что Колпаков, пришедший в «Дальсвязь» в 2005 г. на пост заместителя гендиректора, а в 2007 г. возглавивший оператор, не выйдет за рамки временного менеджера «Ростелекома», подразумевалось изначально. Длительность его пребывания на посту гендиректора по большому счету зависела от миноритариев МРК, которые могли предпринять попытку заблокировать реформу. Однако после того, как все технические вопросы были успешно решены, на авансцену вышел первый заместитель гендиректора «Связьинвеста» Александр ПРОВОТОРОВ, возглавивший на прошлой неделе создаваемый госоператор. Колпаков же, скорее всего, останется в «Ростелекоме» в должности первого заместителя.