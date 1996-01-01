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Зарплата во Владивостоке не растет

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Динамика изменения окладов за первое полугодие 2010 г. по Владивостоку составила -0,78%. К таким выводам пришли компания CASE и холдинг АНКОР в результате общеотраслевого исследования заработных плат, льгот и компенсаций сотрудников. Результаты данного исследования в целом подтверждают прогноз об околонулевой динамике, данный в конце 2009 г.

Что касается планов в отношении изменения численности сотрудников, то на ближайший исследуемый период 42% компаний планируют увеличить численность сотрудников и 5% компаний планируют уменьшить количество персонала (в % от количества компаний, планирующих изменение численности). До 60% выросла доля компаний, которые не планируют изменений в отношении численности персонала, полгода назад эта цифра составляла 56% компаний.

Но самые существенные изменения за последние полгода во Владивостоке претерпел компенсационный пакет. Главный тренд - рациональность и ориентация на результат, а не на процесс.

Это касается в первую очередь бонусной политики - все больше компаний начинают применять нефиксированные бонусы, получение которых сотрудником зависит, прежде всего, от результата работы, а не от процесса (фиксированный бонус). Так, по результатам настоящего исследования фиксированный бонус применяют лишь 40% компаний, тогда как нефиксированный - 87%. По словам сотрудников компании CASE, также важное значение приобретают годовые бонусы, особенно для тех сотрудников, чью деятельность нерационально оценивать в краткосрочном периоде. Годовые бонусы, по данным исследования, выплачивают 67% компаний.

Значительные изменения произошли и в предоставлении социального пакета. В принципе даже в острой фазе кризиса, не говоря уже о нынешнем периоде восстановления экономики, доля компаний, предоставляющих основные льготы, существенно не менялась. Однако изменился сам принцип предоставления льгот. Во-первых, компании стали жестче контролировать расходы в принципе и, в частности, на соцпакет. Это привело к уменьшению его размера в денежном выражении. Во-вторых, льготы стали большей частью предоставляться при наличии реальной производственной необходимости. В-третьих, произошел отказ от ряда льгот, введенных в докризисный период в угоду «моде».

По результатам исследования, 100% компаний предоставляют корпоративную мобильную связь (или компенсируют ее использование в рабочих целях), при этом средняя стоимость льготы на 1 человека в месяц равна 1 875 руб. 89% компаний предоставляют корпоративный автомобиль или компенсируют использование собственного (средняя стоимость льготы на 1 человека в месяц составляет 27 500 руб.).

«Проведенное исследование говорит об изменении ситуации на рынке труда, - комментирует генеральный директор компании CASE Наталья ДАНИНА. - Об этом свидетельствует ряд фактов: с одной стороны, становится больше компаний, которые планируют увеличивать численность персонала, возвращаются компенсационные пакеты, с другой стороны, изменение окладов сохранило отрицательную динамику. Соответственно рынок труда и политика оплаты продолжают претерпевать существенные изменения: бизнес стал гораздо рациональнее относиться к политике и практике установления компенсационного пакета: оценивается и оплачивается результат труда, а не процесс. В целом эти изменения, конечно, позитивны, поскольку они влекут повышение эффективности бизнеса и, следовательно, экономики страны в целом».

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