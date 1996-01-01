ВМТП создает прецедент

ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП) обратилось к руководству ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) с инициативой о передаче в оперативное управление стивидорной компании сортировочного парка железнодорожной станции Владивосток-Грузовая Владивостокского отделения ДВЖД.

Как сообщила пресс-служба порта, новая схема взаимодействия со смежниками позволит порту собственными силами производить операции с подвижным составом, что позитивно скажется на оперативности его подачи в порт под обработку и отправке со станции порожних вагонов.

Кроме того, снизится время непроизводительных простоев, ускорится процесс оформления транспортных документов, возрастет результативность работы с собственниками вагонов.

В ВМТП считают, что такие комплексные меры приведут к увеличению на 40% пропускной способности станции и порта.

Генеральный директор ОАО «ВМТП» Вячеслав ПЕРЦЕВ считает, что инициатива ВМТП является новаторской и требует целого ряда изменений в устоявшихся правилах, касающихся юридической, производственной, технологической, коммерческой областей взаимодействия портовиков и железнодорожников. В связи с этим руководству ОАО «РЖД» были направлены документы с подробной информацией о проекте.

«Наша инициатива является вынужденной, - пояснил Вячеслав Перцев «ЗР». - Мы видим, сколько бы ВМТП ни повышал свою производительность, сколько бы ни модернизировал перегрузочные мощности, - все равно неудовлетворительная организация взаимодействия между смежниками, отсутствие механизмов координации порт - железная дорога будут являться основной причиной сбоев в работе. В сегодняшней ситуации, когда нет четко отрегулированной системы взаимодействия, и мы, портовики, и железнодорожники, теряем порядка 40% от своих потенциальных производственных возможностей. Эти потери происходят именно на стыке взаимоотношений железная дорога - порт».

Менеджмент ОАО «ВМТП» рассчитывает, что профильным подразделениям ОАО «РЖД» будут даны поручения по подробному рассмотрению предложения стивидорной компании и организации процесса по их проработке с учетом взаимных интересов.