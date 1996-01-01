ДГК возглавил топ-менеджер «РАО ЭС Востока"

Совет директоров ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) прекратил полномочия гендиректора компании Валерия ЛЕВИТА и назначил на эту должность первого заместителя гендиректора - технического директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока» («РАО ЭС Востока») Михаила ШУКАЙЛОВА (на снимке).

По сведениям «ЗР», Валерий Левит, возглавлявший генкомпанию с момента начала ее работы 1 января 2007 г., будет работать советником гендиректора ОАО «РАО ЭС Востока». Насколько долго - покажет время.

О замене главы ДГК говорили с осени прошлого года, называя в качестве его возможного преемника самые разные кандидатуры, в том числе бывшего и нынешнего гендиректоров ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» Виктора МЯСНИКА и Виктора МИЛУША. 20 мая Валерий Левит, чей стаж работы в энергетике составляет 38 лет, отметил 65-летие, что дало формальный повод для прекращения его полномочий.

Новый гендиректор ДГК приступил к обязанностям с 17 июля. Гендиректор ОАО «РАО ЭС Востока» Иван БЛАГОДЫРЬ считает назначение Михаила Шукайлова закономерным решением, которое позволит руководству энергохолдинга централизовать управление энергоактивами с учетом перспектив оптимизации корпоративной структуры дальневосточных энергокомпаний.

«У нас впереди сложные, глобальные задачи. Нам предстоит успешно завершить подготовку к будущей зиме. Кроме того, принято решение, что под контролем ОАО «ДГК» будет проходить строительство Совгаванской ТЭЦ в Хабаровском крае и расширение Благовещенской ТЭЦ в Амурской области», - сообщил Михаил ШУКАЙЛОВ, знакомясь с коллективом.