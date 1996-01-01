Спрос на драгметаллы потенциально высок

В июне месячная производительность обогатительной фабрики ПГРК «Восток» достигла уровня, позволяющего перерабатывать до 80 тыс. тонн руды в год вместо плановых 60 тыс. Сделать это удалось без серьезных капитальных затрат, лишь благодаря оптимизации технологических процессов. Теперь на первый план в комбинате выходит новая задача - обеспечить фабрику бесперебойными поставками руды.

О намерении на треть в этом году повысить производительность обогатительной фабрики исполнительный директор Глеб ЗУЕВ говорил буквально весной этого года, и вот результат - через три месяца фабрика готова перерабатывать в месяц до 6-6,5 тыс. тонн руды. При этом значительно, до 90%, повышена извлекаемость полезного компонента - серебра, выше прогнозных оказались объемы по получению попутно извлекаемого золота.

Теперь все усилия специалистов компании будут направлены на подготовку рудных запасов и минерально-сырьевой базы - основу долгосрочной и стабильной работы предприятия. В конце июля намечены взрывные работы на одной из рудных зон, благодаря чему к добыче будет подготовлено сразу 20 тыс. тонн руды, - трехмесячный запас для работы фабрики. Тем временем начнется строительство карьера на рудной зоне «Крутая», а далее двух карьеров на рудных зонах «Сентябрьская» и «Северная июльская». За полугодие закончено восстановление подземного рудника и осуществлены практически все инвестиции, которые были запланированы в начале года для завершения восстановления и возобновления добычных работ в подземных горных выработках. Уже в июле планируется их начало, и спустя четыре месяца ожидается вывод рудника на уровень добычи как минимум в 3 тыс. тонн руды в месяц. Работа рудника позволит смешивать руды с открытых и закрытых выработок, и тем самым оптимизировать процесс обогащения и более комплексно отрабатывать месторождение.

- Мы подходим к тому моменту, когда запуск ПГРК «Восток» начнет возвращать инвестиции, говорит Глеб Зуев, - и уже задумываемся о том, какие проекты можно реализовать на его базе в будущем.

А будущее горнорудной компании всецело зависит от минерально-сырьевой базы.

- Месторождение «Таежное» в состоянии давать до 60 тыс. тонн руды в год, тогда как фабрика уже сегодня способна переработать 80 тыс. Так что в первую очередь нам нужны дополнительные источники руды. В конце года ожидается аукцион на Кумирное месторождение серебра, мы планируем в нем участвовать. Это будет самым быстрым вариантом расширения минерально-сырьевой базы, кроме того, надеемся на включение в программу лицензирования МПР на этот год участка «Страдный». Он потребует от нас дополнительных геологоразведочных работ, но находится в полутора километрах от обогатительной фабрики, что является важным фактором экономии затрат на транспортировку руды.

Руководство и акционеры предприятия по-прежнему будут делать ставку на разработку в первую очередь серебряно-золотых руд. А далее покажет время.

- Остаюсь при той точке зрения, что цены на серебро и золото еще несколько лет будут находиться на высоком уровне, - говорит Глеб Зуев. - Причем серебро имеет даже больший потенциал роста, чем золото, и этого мнения придерживаются многие аналитики. Я ожидаю минимальный рост серебра - до $21 за тройскую унцию и прогнозирую - до $30. Инвесторы в ближайшей перспективе могут отдать предпочтение серебру по той причине, что цены на золото уже находятся на исторических максимумах, а это фактор психологический.

Сравнивая рынки золота и серебра, можно заметить большую корреляцию их цен. Хотя серебро считается более промышленным металлом, правда, за последние годы его доля использования в промышленности сократилась с 70% до 40%, в ценах на серебро существенно возросла инвестиционная составляющая. С ростом экономики, а также с учетом того, что появились разработки, позволяющие расширить его сферу применения в промышленности, потребление серебра вновь может вырасти. Все эти факторы, как ожидается, должны породить дополнительный спрос на серебро, отчего аналитики склонны считать, что потенциал роста цен на него выше, чем у платины и золота.

- Уже сейчас наш проект высокорентабельный, но с ростом цен на серебро его рентабельность возрастает, поэтому я с оптимизмом смотрю в будущее, - продолжает Глеб Зуев. - Ближайшие риски, что нас всех ожидают, - инфляционные, так как кризис заливался деньгами. Но как только наметится рост экономики, в первую очередь будет дорожать сырье. Конечно, ужесточится монетарная политика, будет повышаться ставка рефинансирования, но инфляции не избежать. Спасаться от нее, как и в кризис, инвесторы будут в первую очередь в драгметаллах. Поэтому перспективы у этого рынка очень хорошие.

В будущем, считает Глеб Зуев, править рынком будут сырьевые, энергетические и информационные компании.

- Мы вложили деньги практически в венчурный проект, но спустя всего два года оцениваем его уже совсем другими категориями. Пройдет, надеюсь, еще немного времени, и мы увидим новые результаты, которые позволят реализовать и другие планы. Например, я очень позитивно настроен к олову, это достаточно интересный металл, и настал момент, когда проекты по его добыче в России могут быть рентабельными, в том числе и в Приморском крае. Фактически цена на олово на сегодня сравнима с ценой на никель, при этом она не такая волатильная, как на медь, никель, свинец или цинк. Если колебания цен на олово и происходят, то их амплитуда небольшая. В Приморском крае есть несколько объектов, интересных к отработке. Это не быстро реализуемые проекты, но плюсов, чтобы их начинать, становится все больше, чем минусов. Мы ставим задачу для себя вывести на стабильную работу серебряный бизнес, а дальше заниматься оловом, если раньше нас никто не зайдет на этот проект, тем более что ПГРК «Восток» начинала свою деятельность как оловодобывающая артель.

Дорогие коллеги, металлурги, у нас в будущем много работы, и это главное. Будущее на нашей стороне. Поздравляю всех вас с профессиональным праздником. Позвольте пожелать вам огромных успехов в работе, не отчаиваться и не преклоняться перед существующими проблемами. Самое главное - идти вперед и не сдаваться. Крепкого здоровья, удачи вам и вашим семьям!