Дальневосточное управление Земкадастрпроект ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" осуществляет: - Буровые работы по поиску источника пресной воды с полным обустройством скважины и выдачей паспорта на скважину; - Инженерно-геологические изыскания любой сложности, в том числе буровые работы в зданиях и труднодоступных местах; - Буровые работы под буронабивные сваи. г. Владивосток, ул. Снеговая, 13. тел: 778 - 868, 620 - 099, факс: 620 - 098, zkadastr@mail.ru, www.zemkadastr.rosinv.ru