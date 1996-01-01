РВК: наша политика – чистая экономика

В прошлом году Российская венчурная компания скорректировала стратегию развития на период до 2020 года, нацеленную на устранение "провалов" инновационной политики государства, и утвердила бизнес-план на 2010 год. Одна из его задач – активизация Фонда посевных инвестиций РВК, создание сети венчурных партнеров. Появился первый партнер на Дальнем Востоке – это Тихоокеанская управляющая компания.

О стратегии РВК и работе с регионами "ДК" беседовал с руководителем отдела по работе с органами государственной власти ОАО "Российская венчурная компания" Олегом УТКИНЫМ, побывавшем во Владивостоке на Неделе инноваций.

– Олег Геннадиевич, в чем специфика работы Фонда посевных инвестиций?

– Он работает с проектами, когда бизнес-идея уже оформилась, но нужны инвестиции на дополнительные маркетинговые исследования, завершение работ над опытным образцом. Здесь действует модель государственно-частного партнерства: в каждом проекте Фонд участвует совместно с венчурным партнером, который ищет и готовит инновационные проекты к представлению в Инвестиционный комитет ФПИ РВК, занимается их постинвестиционным сопровождением.

Одно из условий инвестирования проекта посевным фондом РВК – наличие частного инвестора, вкладывающего 25% необходимых средств. Его находит наш венчурный партнер. Инвестор, как и фонд посевных инвестиций РВК, претендует на участие в бизнесе компании, то есть на долю будущей прибыли, возможность влиять на управление, разделяя с ее владельцем и риски.

Сеть венчурных партнеров формируется активно: мы планировали, что к концу года их будет около 50, а их уже более 40, и предложения продолжают поступать. В 2010 году РВК планирует довести объем сделок посевного фонда до 440 млн рублей и создать два новых специализированных фонда суммарным объемом около 3-4 млрд рублей.

– Какие задачи они будут решать?

– Анализ показал, что инновационным стартапам на рынке не хватает сервисных услуг – консалтинга, юридического сопровождения проектов и т.д. Оформление интеллектуальной собственности по стандартам, позволяющим вывести ее на мировой рынок, дорого и недоступно большинству начинающих компаний, да и умеют это делать в нашей стране единицы. А нужно еще помогать выводить продукцию инновационных компаний на глобальный рынок. Этим и займется Инфраструктурный фонд РВК.

Фонд биотехнологий и фармацевтики создается для поддержки конкретного технологического кластера. Не случайно первыми проектами, одобренными недавно для финансирования, были биотехнологические стартапы – разработка системы диагностики инфаркта миокарда и лекарства от рака почек. В этой сфере сейчас много интересных идей. Думаю, этот пилотный проект даст нам полезный опыт для создания других кластерных фондов.

– Как РВК выбирает партнеров в регионах?

– В настоящий момент подписаны соглашения о сотрудничестве с десятью субъектами. Их цель – развить в регионе собственную индустрию венчурного инвестирования. Кроме РВК их обычно подписывают исполнительная власть и третья сторона – университет либо компания, которая чаще всего становится венчурным партнером ФПИ РВК. Дальше конкретные договоренности и проекты могут оформляться как дополнения к нему.

Нашими партнерами могут стать компании, обладающие необходимыми ресурсами и способные привлечь частный капитал для посевных инвестиций. Нужно только иметь опыт работы не менее трех лет и выручку за последний год не менее 10 млн рублей. Стоимость регистрации – около 50 тысяч рублей. Через год она продлевается, если хотя бы один из предложенных проектов признан успешным и запущен в работу.

– В Приморье партнер у РВК есть, а соглашение с администрацией не подписано, хотя именно здесь создается Дальневосточный федеральный университет. Или есть какие-то разногласия?

– Надеюсь, в ближайшее время соглашение будет подписано. А разногласий у нас быть не может, мы не вмешиваемся в региональные взаимоотношения. Мы выше политики, потому что это чистая экономика. Это официальная позиция РВК: если играть на чьей-то стороне, есть риск, что идея может пострадать.

Взаимоотношения с регионами мы рассматриваем прагматично – ни на кого не давим, ни на чем не настаиваем. Бессмысленно ускорять процесс. Субъект должен созреть. И в конце концов у нас не такая большая компания, чтобы одновременно работать со всеми регионами, – всего около пятидесяти сотрудников, включая бухгалтерию и технических работников.

– В нашей стране нет полноценного правового поля для развития инновационного бизнеса. Когда оно будет создано?

– Нет однозначного ответа. Действительно, принято 50 региональных законов об инновациях, а федерального закона нет. Но почему он не принимается? Потому что закон должен что-то регулировать, а сейчас регулировать на федеральном уровне собственно нечего. Нет развитого инновационного процесса в экономике!

Я разделяю другую точку зрения: возможно, федеральный закон об инновациях и не нужен, ведь инновационная сфера, с экономической точки зрения, мало чем отличается от обычной деятельности. Закон нужен, чтобы дать определения, что такое "инновации", "кластер" и т.д., и скорее как закон о внесении изменений и дополнений в существующее законодательство, чтобы упростить порядок ведения такого вида предпринимательства.

Позиция руководства РВК: намного эффективнее снимать барьеры, чем создавать стимулы. Стимулировать инновационную деятельность необходимо, но гораздо проще и дешевле ей не мешать. Процедуры оформления, ведения, контроля должны стать максимально понятными и прозрачными.

Один из пунктов бизнес-плана РВК на 2010 год – проанализировать региональное и федеральное законодательство, чтобы инициировать изменение в лучшую для инвестора сторону. Заставить бизнес стать инновационным невозможно, можно лишь сделать это направление более привлекательным, тогда туда придут ресурсы и кадры.

– На ваш взгляд, у Приморья есть потенциал для создания регионального инновационного кластера?

– Я увидел здесь людей с горящими глазами, очень заинтересованных. Конечно, их пока немного, но это мало чем отличается от других регионов. Малое и среднее предпринимательство в Приморье достаточно активно, а ведь именно они – среда для инноваций.

Вообще перед нами всеми стоит задача поднять в обществе статус инновационного предпринимателя. Ведь что мы видим по телевизору: успешные люди – в лучшем случае спортсмены, представители шоу-бизнеса, артисты. Это не привносит желания идти на производство, заниматься реальным делом, а скорее пропагандирует образ жизни, связанный с потреблением…

Нужно показывать другие пути достижения богатства, поэтому РВК поддерживает конкурсы инновационных проектов. Один из разделов нашей стратегии – пропаганда идей инновационного предпринимательства, хоть слово "пропаганда" воспринимается несколько негативно.

– Споры о путях построения инновационной экономики продолжаются. Директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав ИНОЗЕМЦЕВ считает, что путь выбран долгий. Причины – государство доминирует над экономикой, и поэтому нет конкурирующих между собой бизнесов, соревнующихся за применение инновационных решений. Нет промышленного сектора, который смог бы внедрить новые технологии в массовое производство. Нет стратегии прорыва на мировые рынки, потому и внешняя конкуренция не дает мотивации к инноватике.

– Иноземцев демонстрировал свое свободомыслие еще в период учебы на экономическом факультете МГУ, он окончил его на год позже меня. Я согласен с ним, что государство лучше действует в вопросах обеспечения безопасности внешней и внутренней, чем при решении экономических задач. Возьмем нанотехнологии. Это была попытка совершить прорыв в узкой области, где, считалось, у страны есть конкурентное преимущество. Результат не оправдал ожиданий: нанотехнологии не стали "универсальным двигателем" экономики, хотя удачные проекты, безусловно, есть, но их количество и объемы реализации пока существенно ниже заявленных при старте программы. Это яркий пример попытки сверху определить приоритеты и навязать их рынку.

РВК пытается зайти с другой стороны: люди с горящими глазами, нацеленные на бизнес-результат, есть в разных секторах реальной экономики, пусть пока на уровне малого и среднего бизнеса. Мы начинаем с них, рассказывая про опыт других стран и взяв за основу универсальный, с точки зрения отраслей финансирования, подход (по примеру Кремниевой долины). Мы показываем, если сделал один, получится и у другого. Да, у нас больше времени и сил требуется. Но, возможно, мы так устроены, что трудности преодолеваем гораздо лучше, чем благополучные страны. Мы к этому привыкли…

– Но Иноземцев не одинок во мнении, что первичнее модернизация промышленности, которая и сможет стать потребителем инноваций. И что российской "Кремниевой долине" нужен свой Гонконг. А с этим у нас дела еще хуже.

– Производство – не панацея. Маржа, которую получает компания или транснациональная корпорация на стадии производства, – самая низкая, а затраты – самые большие. Поэтому нам идти по китайскому пути, который стал фабрикой мира, не совсем рационально. КНР нужно занять свою многочисленную рабочую силу.

Если посмотреть стадии цикла создания продукта и объем добавленной стоимости, привносимой в продукт на каждой из них, наиболее высока она на стадии первоначальных научных разработок (НИОКР), а также на стадии маркетинга и продаж. Последнее у нас – самая слабая сторона, но этому можно научиться на практике за несколько лет.

СССР был ведущей мировой научной державой, но эти достижения, к сожалению, не трансформировались в коммерческие результаты. Изменить это можно за счет коммерциализации накопленного интеллектуального багажа и новых разработок. Нужны хорошие проекты, а деньги на реализацию дадут венчурные фонды. Их число и объемы операций постепенно, но уверенно растут.