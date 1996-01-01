Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Витрины как зеркало души...
Мы, простые горожане, как-то перестаем обращать внимание на обычные вещи, окружающие нас. Например, на те же примелькавшиеся городские витрины. Однако взгляд специалиста выхватывает то, что мы не замечаем или о чем не задумываемся. В этой связи интересны мысли о роли витрин в жизни Владивостока члена Союза дизайнеров России Натальи ПРОКУРОВОЙ.
- Оглянись, прохожий!.. Уютно ли тебе в родном городе? Комфортно ли на улицах Владивостока? И не хочется ли прогуляться по его магазинам? И какое настроение создают у тебя эти галереи разношерстных киосков, скучные окна первых этажей магазинов со старым товаром или "ярко-кислотные" фасады бутиков в центре города?!
Взять, например, одно из старинных красивейших зданий города - ГУМ. Отдельные композиции в витринах, смотрящих на главную улицу города, не связаны общим стилевым решением. Даже грамотно выстроенные все вместе они создают ощущение "балагана". Взять хотя бы ту же "разношерстность" в оформлении шрифтов. Наблюдательный прохожий отметит, что в отличие от других магазинов здесь чаще происходит сезонная смена экспозиции витрин, но иногда она просто подменяется "новогодней мишурой".
Ниже, по ул. Светланской, в здании, где весь первый этаж с огромными окнами занимает "Л`Этуаль", на витринах - поблекшие фотографии. Да и стоит ли стараться украшать их, если половина главного фасада закрыта от прохожих разномастными киосками?
Общеизвестно, что чем ближе к центру города, тем сменность витрин должна быть чаще. Если они примелькались, то прохожие "останутся глухими к немому или же кричащему их призыву" зайти в магазин за новинками. Чуть поднявшись от центральной площади по Океанскому проспекту, в "лице" "Посада" можно увидеть, на мой взгляд, замечательную витрину "Якутского золота". Но она остается неизменной вот уже несколько лет. А через вход с ней соседствует другая витрина. Я умолчу об ее композиционных достоинствах, но то, что соседи здесь не дружат, это заметно. В результате - разрушены эстетика внешнего вида всего фасада и целостность восприятия магазина.
Витрина - как зеркало. Она откровенно говорит о культурном уровне ее хозяев. И "балаганной витрянкой" заражен, пожалуй, весь наш город. А все потому, что витрины отданы на откуп арендаторам, а они делают все, что им вздумается. В этой связи хотелось бы дать рекомендацию хозяевам магазинов, чтобы они требовали от арендаторов общего стилевого решения в оформлении витрин.
Хорошей сменяемостью витрин может похвастать "Игнат". В них нет внутренней подсветки, но зато есть ночные гирлянды. Однако и здесь главным недостатком является "самодеятельность" арендаторов. При маленькой площади витрины сложно совместимы идеи SASCH, "Джунглей" и NIKE.
Особняком стоят такие похожие витрины отдельных бутиков и магазинов, как Max Mara, Premiere, Status, Alain Manuikan. Выстроенные в ряд манекены меняют наряды, а витрины нет. И хотя есть в них и стиль, и подсветка - сквозит в них какая-то скука. Они не интригуют, не зовут.
Но не все так грустно. Радуют глаз витрины Navigare и Wolford, динамичная витрина "Магистрали" и открытая витрина "Милленниума".
Витрины - это один из элементов городской архитектуры. И, как в целом город, они могут делать человека здоровым или больным. Поэтому они должны гармонично сочетаться друг с другом и со своим окружением. Проектируя в целом и эксплуатируя элементы городского пространства, нужно задаваться вопросом: для кого все это создается и создано? Для машин, предприятий или для людей? Всем оформителям необходим подход к городу не как к "вещи в себе", а как к архитектурному ансамблю, который бы положительно воспринимался его жителями и был бы созвучным красоте их мироощущения.
Хотелось бы, чтобы жители Владивостока ощущали себя на его улицах, как на улицах Парижа и Праги, Барселоны и Мадрида, где можно с удовольствием гулять, разглядывать и планировать, засматриваясь на витрины: "Это платье я куплю на свадьбу кузине, а вот это ситечко, пожалуй, подойдет к моей скатерти!". И чтобы это стало реально, пожалуй, стоит доверять оформление витрин профессионалам.
Новости тематики
- Фестиваль тайги в Приморье прошел с настоящим липовым медом
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока остался без алмазов
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
Новости раздела
- Рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока расскажет об экономике региона всё
- Названы десять якутян, чьими именами могут назвать главный аэропорт Республики Саха
- На Сахалине эксперты выберут лучшую лососевую икру
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- На Сахалине в ТОР "Горный воздух" завершается строительство хостела для спортивной молодежи
- Фестиваль тайги в Приморье прошел с настоящим липовым медом
- В Приморье необходимо ввести полный запрет на вырубку липы
- Китай завершил строительство своей части первого железнодорожного моста через Амур
- 29,7 тонн золота добыто на Колыме к октябрю
- Резидент ТОР "Камчатка" модернизировал суда и запускает фабрику береговой обработки рыбы
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- В Приморье отменили обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС
- Николаев напрашивается на "бис"
- Владимир Путин сделал важное заявление
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- Рухнул еще один крупный банк
- В аппарате чиновников Минвостокразвития грядет большой передел
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- Стало известно, кого в Приморье не затронет повышение пенсионного возраста