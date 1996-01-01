"Роснефть" инвестирует в КНПЗ миллиард долларов

"Роснефть" планирует инвестировать $1 млрд в дальневосточный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Комсомольский".

Деньги будут поступать в течение пяти лет, об этом сообщил вице-президент ОАО "Роснефть" Питер О’Брайен. – Всего у нас семь НПЗ. Инвестиционная программа каждого предусматривает вложение 1 млрд долларов в развитие и расширение мощностей в течение пяти лет, – сказал он.