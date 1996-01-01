Дальэнергомаш вошел в число лучших российских экспортеров

Минпромторг России в рамках возложенных на него функций по государственной поддержке экспорта промышленной продукции провел конкурс на звание "Лучший российский экспортер 2009 года". В число победителей вошло и дальневосточное предприятие – ОАО "Дальэнергомаш".

Конкурс проводился в 16 основных отраслях промышленности. Заявки рассматривались Департаментом внешнеэкономических отношений Минпромторга РФ на основании проведенной оценки представленных документов и методики расчета, базирующейся на показателях консолидированных экспортных отчетов организации. Церемония награждения победителей конкурса "Лучший российский экспортер 2009 года" состоялась в Москве.

Хабаровское предприятие ОАО "Дальэнергомаш" основано в 1933 году. С выпуском в 1947 году первого промышленного вентилятора начался период формирования завода как предприятия энергетического машиностроения. За свою 75-летнюю историю завод превратился в одно из крупнейших предприятий энергомашиностроительного комплекса.