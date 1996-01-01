"Изумруд" увеличивает уставный капитал

Уставный капитал ОАО "Изумруд" в Приморье будет увеличен в тысячу раз, увеличение произойдет путем изменения номинала акций.

Акционеры ОАО "Изумруд" на годовом собрании приняли решение об увеличении уставного капитала в тысячу раз – до 49 млн 543 тысяч рублей путем увеличения номинала акций с 1 рубля до 1 тысячи рублей. Увеличение уставного капитала будет проведено за счет добавочного капитала.

Акционеры также приняли решение выплатить по итогам 2009 года 9,11 руб. на акцию номиналом 1 рублей, что на 42% меньше, чем годом ранее.