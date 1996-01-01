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Приморье приросло за счет выставки

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Состоявшаяся в начале ноября в китайском городе Циндао девятая Международная выставка рыбы и морепродуктов, на которой впервые был выставлен объединенный стенд Ассоциации рыбохозяйственных предприятий края, принесла первые результаты. Как стало известно "ЗР", по ее итогам сразу нескольким приморским компаниям удалось подписать новые контракты на поставку своей продукции.

Международная выставка рыбы и морепродуктов уже достаточно давно считается крупнейшим отраслевым мероприятия в АТР и одним из основных событий в развитии мирового рыбопромышленного бизнеса. Однако лишь в нынешнем году Россия смогла выставить на ней полноценную делегацию, объединившую рыбопромышленные предприятия как из западных, так и из восточных регионов страны. Приморский край был представлен сразу несколькими компаниями, выступившими единым фронтом под эгидой Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

В отличие от многих других подобных мероприятий Международная выставка рыбы и морепродуктов в большей степени ориентирована на проведение конкретных деловых переговоров.

Именно этим, похоже, и воспользовались представители приморских компаний. Как сообщили "ЗР" в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий края, на сегодняшний день им удалось подписать сразу несколько новых контрактов на поставку продукции. Кроме того, сразу несколько сделок находятся в стадии оформления и будут завершены до конца года.

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