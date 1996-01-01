5-звездочными отелями Владивостока будет управлять Hyatt

Hyatt International (международная сеть отелей высшего класса со штаб-квартирой в Чикаго) станет оператором 5-звездочных гостиничных комплексов делового и курортного типа, возводящихся во Владивостоке к саммиту АТЭС.

Hyatt Corporation в России управляет двумя 5-звездочными отелями в Москве, одним в Екатеринбурге. На стадии строительства в Москве еще один отель. Согласно предварительному соглашению, Hyatt International будет следить в процессе строительства отеля за соблюдением стандартов концепции Hyatt Regency в планировке и оформлении номеров, а также наличии определенного набора услуг, предлагаемых в формате Regency Club. После сдачи отелей в эксплуатацию в марте 2012 г. Hyatt International приступит к оперативному управлению гостиничными комплексами, которые получили рабочее название Hyatt Regency Vladivostok (комплекс в районе мыса Бурный) и Hyatt Regency City (комплекс в районе 36-го причала на Корабельной набережной). Предполагается, что топ-менеджерские позиции будут закрыты за счет Hyatt, а обслуживающий персонал подготовят ДВГУ и ВГУЭС.