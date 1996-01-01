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В Приморье ищут лидеров туриндустрии
В Приморье стартовал традиционный конкурс «Лидеры туриндустрии-2010». К участию приглашаются предприятия туриндустрии края, санаторно-курортные учреждения, дома отдыха, туристские базы, гостиницы, образовательные учреждения, туристские организации, производители сувенирной продукции.
Конкурс направлен на развитие въездного и внутреннего туризма в Приморье, повышение эффективности работы предприятий комплекса и качества обслуживания туристов.
Среди номинаций - «Лучший туроператор Приморского края по въездному туризму», «Лучший туроператор Приморского края по внутреннему туризму», «Лучший тур по Приморскому краю» (экологический, познавательный, оздоровительный, спортивный), «Лучшая экскурсия» (городская, загородная), «Лучшее в туризме – детям» (детский туристский маршрут, детское туристское мероприятие, детская туристско-оздоровительная база, центр), «Лучший проект по развитию инфраструктуры туризма и гостеприимства» (инвестиционный проект, инновационный проект, реализованный проект (в 2009 г.), «Лучшая публикация, репортаж, посвященные туризму», «Лучший молодежный проект».
Также в рамках конкурса будут вручены специальные премии – «За развитие туризма в муниципальном образовании», «Лучший партнер», «Лучшая образовательная программа для работников в сфере туризма и гостеприимства», «За продвижение туристского имиджа Приморского края», «За личный вклад в развитие туризма в Приморском крае», «За лучшую концепцию программного обеспечения развития туризма в Приморском крае», «За развитие приграничного туризма», «Лучшее загородное средство размещения», «За достижение лучших условий гостеприимства».
При оценке конкурсных работ жюри в числе прочих критериев по каждой номинации учитывает отражение тематики предстоящего саммита АТЭС 2012 года в г. Владивостоке.
Победители получат право на использование слогана «Лидер туриндустрии Приморья-2010» в рекламно-информационных целях.
Заявки до 10 сентября необходимо направлять в отдел туристско-рекреационного комплекса департамента международного сотрудничества и туризма Приморского края.
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