Экспедирование - это полноценное интеллектуальное производство

45 лет - возраст для приморского предприятия солидный. Более того, именно с него началась история развития транспортно-экспедиторских организаций на Дальнем Востоке. 15 июля один из крупнейших игроков этого рынка - признанный международный экспедитор и региональный таможенный брокер ООО ТЭФ «Владивостоквнештранс» отмечает юбилей.

Досье Владивостокская припортовая контора «Союзвнештранс» учреждена Приказом Министерства внешней торговли в 1965 г. и являлась частью Всесоюзного объединения по транспортно-экспедиторскому обслуживанию внешнеторгового грузооборота. В 1993 г. с началом приватизации системы превратилась в ТОО «Транспортно-экспедиторская фирма «Владивостоквнештранс». Сегодня ООО ТЭФ «Владивостоквнештранс» является членом Координационного Совета Владивостокского транспортного узла и входит в Ассоциацию ВМТП, а также различные международные и российские ассоциации. Среди клиентов компании - «Лукойл» и «Рособоронэкспорт», «Грасп», «Альянс-Ойл», «Кока-Кола Боттлерс», «Агро-Альянс», «Балтика» и «НТК».

Генеральный директор компании «Владивостоквнештранс» Татьяна КОНКО работает на предприятии уже более 30 лет, из которых 16 лет является его руководителем. Она в корне не согласна с тем, что экспедиторские услуги можно отнести к посредническим («Мы занимаемся производством комплексной высокоинтеллектуальной услуги и являемся полноценным партнером транспортного процесса»), и считает этот вид бизнеса по-настоящему красивым.

Накануне предыдущего юбилея мы встретились с ней в уютном офисе в центре города. Нынешний компания встречает в стильном и современном офисном здании на Стрельникова, 7, рядом с ВМТП - ключевым партнером «Владивостоквнештранса».

- Татьяна Вадимовна, что-то еще кардинально поменялось у компании кроме «места жительства»?

- Кардинально - нет. Продолжаем заниматься тем, что лучше всего умеем делать. Основных направлений по-прежнему два. Первое - экспедирование - включает организацию международных и внутренних перевозок всеми видами транспорта и сопутствующие услуги: агентирование, фрахтование, перевалку, оперативное информационное обслуживание грузовладельцев и т.д. Мы работаем со всеми портами Приморья, пограничной железнодорожной станцией Хасан, аэропортом г. Артема и имеем опыт перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов. Второе направление - деятельность таможенного брокера (представителя) со всеми соответствующими лицензиями и обеспечениями.

- Предыдущий год был для бизнеса, в котором вы работаете, непростым. Что вынесли из него?

- Безусловно, трудности, которые переживали наши клиенты, отразились и на нашей работе. Тем не менее компания прошла через кризис лучше многих коллег по рынку. И это не просто мое мнение, это подтверждено аудиторским заключением: компания показала рентабельность выше отраслевой. При этом, что немаловажно, нам удалось сохранить коллектив, избежав сокращений, и уровень заработной платы персонала. И во многом это результат стратегии, выбранной собственниками компании. Как видите, решились на переезд - в самый разгар кризисного года. Это, кстати, стало очень позитивным посылом и для коллектива, и для наших клиентов.

Но, главное, кризис обнажил суть партнерских отношений. И, к счастью, оказалось, что мы работаем не с клиентами или контрагентами, а с партнерами, во всех смыслах этого слова. Кому-то мы шли навстречу, предоставляя отсрочки платежей и скидки на наши услуги, кто-то, напротив, делал все возможное для нас. Так, например, в прошлом году таможенная служба изменила форму обеспечения - на Банковскую гарантию. А это огромная финансовая нагрузка на компанию. И наш партнер Примсоцбанк стал нашим контрагентом, провел колоссальную работу по приобретению гарантии на межбанковской бирже, и мы получили 50 млн руб. во время кризиса! Мы это очень ценим. Поэтому главное, чтобы не наступил кризис партнерских отношений.

- И как его предотвратить?

- Выполнять обязательства друг перед другом - это самое главное. Находить золотую середину в любой противоречивой ситуации и идти на компромиссы.

- Вы являетесь членом консультативного совета Федеральной таможенной службы и аналогичной структуры при ДВТУ - это очень почетное признание вашей профессиональной компетентности.

- Да, и мне очень нравится, как складываются сегодня отношения таможенных органов и участников нашего рынка - полноценное взаимодействие. Нас регулярно приглашают на объединенные совещания, ведется большая разъяснительная работа по всем нововведениям. Сегодня, например, на смену понятию «таможенный брокер» приходит другое - «таможенный представитель», и очень много моментов требуют компетентных разъяснений, - мы их получаем в полной мере.

- У вас очень солидная клиентская база: имена этих компаний в представлении не нуждаются. А с малым бизнесом работаете?

- Конечно. Более того, мы охотно консультируем начинающие компании, помогаем решить новые для них вопросы. Нам все равно, какое количество груза доставить по назначению - хоть сто килограммов, хоть сотню тысяч тонн. И в нашей практике немало примеров, когда клиенты росли вместе с нами.

- Вы в этом бизнесе уже много лет. В чем черпаете вдохновение для работы? - В самой работе: я человек, который не может сидеть, сложа руки. А главное, мне до сих пор интересно этим заниматься! Наш бизнес не статичен. Даже работая с одним и тем же клиентом, всегда приходится решать разные задачи. Все время возникает что-то новое в законодательной базе, внедряются новые продукты и услуги. Допустим, появилось электронное декларирование. Когда-то мы могли об этом только мечтать - не выходя из офиса, передать декларацию в таможню и получить разрешение на вывоз груза. Помню, как потрясло меня это 10 лет назад на стажировке в США, но я точно знала, что когда-нибудь мы будем делать это у себя в России. Очень вдохновляет конечный результат, особенно когда ты знаешь, сколько всего нужно было преодолеть для того, чтобы он получился таким красивым. Например, в случае с очень крупным и невероятно сложным контрактом с заводом «Звезда» по захоронению жидких радиоактивных отходов. Коллеги-американцы хватались за голову со словами: «Зачем ты в это ввязалась?» Тем не менее мы справились. И глаза американцев, пожимающих мне в восхищении руку, я запомнила навсегда. - Кому или чему компания обязана успехом, прежде всего? - Команде, которая сложилась за годы работы. Я очень люблю и уважаю людей, которые со мной работают, знаю слабости и силу каждого. Приведу такое сравнение: у любого, самого точного прибора свои погрешности, и когда ты знаешь их размер - прибором можно пользоваться. - Вы строгий руководитель? - Я требовательна, но при этом никогда не повышаю голос на подчиненного: это неприемлемо по отношению к тем, кто ниже тебя по должности. Если сотрудник ошибается - всегда мысленно встаю на его место: что он мог предпринять в данной ситуации, хватало ли его компетенции, чтобы решить проблему, как бы повела себя я? И только по совокупности факторов делаю выводы. Вообще, бизнес - это три «П»: продукт, персонал, прибыль. Выпадет из этой цепочки персонал - ничего не получится. Поэтому я обязательно беседую с каждым кандидатом на вакансию в компании лично. Не обещаю легкой жизни, но всегда говорю: хотите стать профессионалом - проработайте в компании три года минимум. И без ложной скромности скажу, что за нашими специалистами идет охота на рынке. Если они и уходят, то идут на позиции не ниже начальников отдела. - Не обидно расставаться с теми, кого вырастили? - Жалко, конечно, но это же жизнь... Главное, мне не стыдно ни за одного из них. - К 50-летию компании какие цели ставите, не планируете ли новых направлений? - Из нового - начинаем заниматься агентированием судов. Партнеры в лице морских администраций отнеслись к этому хорошо, подписав с нами договоры. А в целом, в разговоре с собственниками пришли к выводу, что надо смещать акцент с получения прибыли на насыщение рынка качественными услугами. Надо совершенствовать свою деятельность. Помню, как один из партнеров когда-то давно, на заре моей работы в должности руководителя, дал очень ценный совет: «Не разбрасывайся, просто делай свое дело, оттачивай его до совершенства, и ты всегда будешь незаменим». Этим мы и занимаемся сегодня. И именно на это идут клиенты - на наш опыт, профессионализм, ответственность, умение принимать решения в нестандартных ситуациях. Расширять при этом сферу деятельности можно до бесконечности. Кроме того, сегодня столько интересных проектов в городе и крае! Владивосток и Приморье выходят на новый уровень. Задействованы все - и промышленные компании, и транспортные предприятия. И нам надо ориентироваться в огромном количестве законов и нормативных документов, знать нюансы всех видов грузоперевозок, иметь отлаженные партнерские связи с транспортниками и оперативно решать любые нестандартные задачи. Планов очень много. А главное, хватает потенциала.