«Международный аэропорт «Владивосток» выплатит дивиденды

Акционеры ОАО «Международный аэропорт «Владивосток» на годовом собрании приняли решение выплатить дивиденды по итогам 2009 г. в размере 0,024 руб. на акцию номиналом 0,01 руб. Всего на выплату дивидендов решено направить 12 млн 613 тыс. 941,22 руб. Оставшаяся часть прибыли за 2009 г. в размере 37,8 млн руб. будет направлена на социальные выплаты и инвестиции в развитие предприятия. Напомним, ОАО «Международный аэропорт «Владивосток» выделено из состава ОАО «Владивосток Авиа» в соответствии с решением собрания акционеров «Владивосток Авиа» от 10 декабря 2007 г. 52,156% акций АО, ранее принадлежавших государству, были переданы в уставный капитал ОАО «Международный аэропорт «Шереметьево».